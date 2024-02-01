هموطنان بدون زنجیرچرخ در محورهای کوهستانی تردد نکنند

محمد محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با ورود سامانه بارشی به استان، شاهد بارش برف و باران در مناطق مختلف هستیم، افزود: یکی از این مناطق، محورهای کوهستانی است که باعث شده است تا تردد در این مسیرها در شرایط فعلی فقط با زنجیرچرخ امکانپذیر باشد.
وی با تاکید بر اینکه رانندگان به هنگام تردد در محورهای کوهستانی حتماً باید به نکاتی در خصوص نحوه تردد از این محورها در شرایط برف و باران توجه داشته باشند، اظهار کرد: بیتردید توجه به نکات مهمی که عوامل راهداری و پلیسراه اعلام میکنند، میتواند سفر ایمنی را برای هموطنان در چنین شرایطی رقم بزند.
این مسؤول با یادآوری اینکه در حال حاضر همه محورهای اصلی و شریانی استان علیرغم بارش برف طی روزهای گذشته باز و تردد در این محورها در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با این وجود توصیه ما به هموطنان این است که از انجام سفرهای غیرضروری به ویژه در محورهای کوهستانی به جد اجتناب کنند.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان با تاکید بر اینکه به همراه داشتن تجهیزات ایمنی و لوازم گرمایشی در چنین شرایطی بسیار ضروری است، عنوان کرد: هموطنان قبل از تردد در محورهای مواصلاتی استان، حتماً با مراجعه به سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جادههای استان مطلع شوند.
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