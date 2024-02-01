انقلاب اسلامی و ماموریت دهه پنجم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۲ بهمن، سالروز ورود حضرت امام رهبر کبیر انقلاب به ایران پس از یک دهه تبعید توسط رژیم ستمشاهی است. محمد مجاور شیخان در یادداشتی پیرامون دهه پنجم انقلاب نوشته است:
در ابتدای راه قرن پانزدهم شمسی و در حال برداشتن گامهای دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم؛ قرنی پر تلاطم و دههای پر عبرت که میتوان از تجربیات اندوخته شده آنها، چراغهایی پر نور برای آینده ساخت.
انقلاب اسلامی ایران در قرن بیستم نشان داد که نه تنها دین منسوخ نشده و صرفاً به عنوان یک امر شخصی نیست، بلکه بر مبنای آن، میتوان انقلابی را رقم زد که بارزترین ظهور و بروز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در ابعاد جهانی داشته باشد. انقلابی که نه تنها ایران بلکه منطقه و تمامی نظام بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داد و همه معادلات و نظریههای سیاسی را به چالش کشید.
چهار دهه گذشته از عمر انقلاب اسلامی نیز بر همگان ثابت کرد که ایران اسلامی، فشارها و تهاجمات پیدر پی نظامی و اقتصادی را بر نمیتابد و در قامت جمهوری اسلامی، اجازه نمیدهد به شخصیت، هویت و استقلال ایران و مذهب تشیع و اسلام کوچکترین ضربهای وارد شود. راه آینده ما وقتی روشن میشود که با نگاهی به چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی و خصوصاً با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بتوانیم، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
نقد عملکردهای کارگزاران انقلاب باید از درون انقلاب آغاز شود. باید بتوانیم به دور از سلایق سیاسی نگاه کارشناسانهای به دولتها، مدیریتها، و مسئولیتها داشته باشیم. این مشی بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده است. چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً به مسأله موانع کسب و کار و عدم تسهیل صدور مجوزها نقد داشتند. با چنین الگویی با نقد چهار دهه گذشته و ریشهیابی نقاط ضعف میتوانیم گامهای خود را در دهه پنجم با قوت بیشتری برداریم و به سوی فردای روشن کشور مان پیش برویم.
اصلاح واقعی و راستین از نقد عبور میکند و امید وقتی جوانههای بیشتری میزند و به بار مینشیند که اصلاح رخ دهد. لذا در پنجمین دهه انقلاب اسلامی با توجه به خواست مردم و تاسی به سیره و رفتار امام راحل و رهبر معظم انقلاب میتوانیم آیندهای روشنتر را رقم بزنیم
و همانگونه که رادنی شکسپیر (Rodney Shakespeare) نویسنده انگلیسی کتاب پاسخ الگویی نوین (A New Paradigm Response) که با الهام از دو نامه رهبر انقلاب خطاب به جوانان غربی، نوشته شده است، اینگونه مینویسد: « ایران اکنون در مرحلهای است که میتواند انقلابش را به جهانیان عرضه کند، انقلابی که در پی استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که همان خواست امام خمینی (ره) بود»
آینده انقلاب روشن است و نظام جمهوری اسلامی با اقتدار و عزت و حمایتهای مردمی از ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری خواهد کرد.
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