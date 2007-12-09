اگر اشتباه کردم به ضرر دو تیم بود / بازهم می گویم پنالتی درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری زاده با اعلام پنالتی به سود صباباتری در دقیقه 83 بازی مقابل پرسپولیس چهره جنجالی هفته شانزدهم لیگ برتر شد. او پس از بازی در گفتگو با خبرنگار مهر پاسخگویی ابهامات شد:

خبرگزاری مهر: آقای مظفری زاده! هفته شانزدهم لیگ برتر با پنالتی بحث انگیز شما به سود صباباتری در دیدار مقابل پرسپولیس به اتمام رسید. قطعا قضاوت شما در این خصوص چند ساعت بعد از این بازی می تواند صحیح ترباشد.

مظفری زاده: من در آن صحنه اعتقاد داشتم که بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس مرتکب خطا هند شده است و به همین خاطر اعلام پنالتی کردم. احساس من بر این بود که این بازیکن در کار خود تعمد داشته است و باید اعلام پنالتی می کردم.

* اما مهاجم صباباتری قبل از این صحنه بازیکن پرسپولیس را شارژ کرد.

- مهاجم صباباتری، مدافع پرسپولیس را شارژ نکرد. برخورد آنها طبیعی بود. من خطایی در این صحنه ندیدم. مشابه همین صحنه در زمان گل اول پرسپولیس روی دروازه صباباتری شکل گرفت. مدافع صباباتری با بازیکن پرسپولیس برخورد کرد. برخورد آنها هم طبیعی بود، همانطور که گفتم یک برخورد در فوتبال که بازی فیزیکی و درگیرانه است.

* پس با این کار می خواستید جبران کنید. یعنی زمانی که آن خطا را اعلام نکردید و توپ گل شد با گرفتن پنالتی به سود صباباتری در صدد جبران برآمدید؟

- به هیچ عنوان. اصلا بحث جبران در بین نبود. اعتقاد داشتم در هر دو صحنه خطایی صورت نگرفته است. یعنی نه شیث رضایی خطا کرد و نه عباسفرد. شک نکنید اگر آنها خطا کرده بودند من سوت می زدم . برخوردها در هر دو صحنه طبیعی بود.

* اما بازیکنان صباباتری که خود در این بین ذینفع بودند اعتقاد داشتند می خواستید با اعلام پنالتی به سود تیم شان اشتباه خود را جبران کنید.

- من به نظر دوستان احترام می گذارم.

* شما یک اشتباه کردید که می تواند قهرمانی پرسپولیس را به خطر بیاندازند.

- من اشتباه نکردم. اگر هم اشتباهی مرتکب شده باشم، دو طرفه بوده است. چه بسا من در صحنه گل پرسپولیس اشتباه کرده باشم و قضاوتم در خصوص اعلام پنالتی به سود صباباتری درست باشد، آن وقت این پرسپولیس نیست که از داوری متضرر شده است و صباباتری باید در این زمینه گله مند باشد.

* این دو صحنه باهم قابل قیاس نیستند. در صحنه گل پرسپولیس دو بازیکن در حال حرکت باهم برخورد کردند اما در زمانی که به سود صباباتری اعلام پنالتی کردید خطای مهاجم صباباتری روی مدافع پرسپولیس کاملا مشخص بود، حتی اگر بازیکن پرسپولیس هندی هم مرتکب شده باشد هیچ تعمدی درکار نبوده است.

- به هر حال ما قضاوت خود را انجام داده ایم. بدون شک اگر خطایی می دیدم سوت می زدم. بازهم تاکید می کنم اگر اشتباهی بوده دو طرفه بوده است.

* اما اگر در صحنه گل نخست پرسپولیس شیث رضایی خطایی مرتکب شده بود ، کمک دوم شما که به صحنه نزدیک بود اعلام خطا می کرد اما او رای به ادامه بازی داد.

- این را قبول دارم و به همین خاطر دستور به ادامه بازی دادم.

* پس قبول دارید که اشتباه تان یک طرفه به سود صباباتری بوده است؟

- اگر در این بازی اشتباهی کردم دو طرفه بود و اگر تصمیماتم درست بوده که دیگر جای بحثی نیست.

* می گویند فشار نیمکت نشینان صباباتری باعث شد تا پس از اخراج عادل کلاه کج به سود آنها قضاوت کنید. چرا با آنها برخورد نکردید؟ مربی صباباتری از دقیقه 2 به تصمیمات شما و کمک های تان اعتراض داشت.

- متوجه اعتراضات آنها نشدم، اگر متوجه می شدم قطعا برخورد می کردم. در این مورد باید داور چهارم مرا در جریان می گذاشت تا با نیمکت نشینان صباباتری برخورد می کردم.

* کلاه کج را چرا اخراج کردید؟

- او با کف پا روی ساق پای بازیکن پرسپولیس ضربه زد که این حرکت وی را با نشان دادن کارت زرد دوم و اخراج از زمین مسابقه جریمه کردم. او کارت زرد اول را به دلیل اعتراض در زمان به ثمر رسیدن گل پرسپولیس دریافت کرده بود.

* بعد از بازی برای شما مشکل خاصی به وجود نیامد؟

- مشکل خاصی نبود. یکسری مسائل حاشیه ای به وجود آمد که دیگر در فوتبال ما طبیعی شده است.

* گفته می شود برخی از داوران برای جلب توجه، قضاوت های بحث انگیر می کنند تا بیشتر مورد نظر قرار گیرند. شما این مسئله را قبول دارید؟

- به هیچ عنوان! اصلا چنین چیزی را قبول ندارم. برای داور اعتبار و شخصیتش بیش از هر چیز اهمیت دارد که بخواهد با سوت اشتباه آن را به خطر بیاندازد.