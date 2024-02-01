خوابگاه دانشجویی ۲۴ واحدی الغدیر شهر ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز پنجشنبه در نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، خوابگاه دانشجویی ۲۴ واحدی الغدیر شهر ایلام با حضور بهرام‌نیا استاندار ایلام و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

استاندار ایلام در این آیین ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان تبیین شود.

حسن بهرام نیا ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب، عمده پزشکان خدمات‌دهنده به مردم از کشورهای بنگلادش و هندوستان بودند اما امروز در بسیاری از حوزه‌های پزشکی از جمله اورولوژی، جراحی قلب و جراحی روده دارای متخصصان و پزشکان توانمند هستیم.

وی عنوان کرد: مردم در دوران قبل از انقلاب در حوزه درمان دچار مشکلاتی بودند ولی امروز دارای پزشکان توانمندی در جهان هستیم.

وی تاکید کرد: برنامه زمانبندی ۵ ساله دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

استاندار ایلام گفت: پرتاب سه ماهواره، آخرین هنرنمایی قدرت انقلاب اسلامی بود که در موقعیت مدار قرار گرفتند که افتخار دیگری برای نظام اسلامی بود.

این خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با زیربنای ۳ هزار ۳۳۸ متر مربع، عملیات آن در سال ۹۸ با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان آغاز و امروز افتتاح شد.

این خوابگاه در ۶ طبقه ظرفیت اسکان بیش از ۲۵۰ دانشجو را دارد.