به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله شریعتمداری صبح پنجشنبه در نشست خبری که با حضور خبرنگاران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های دهه فجر امسال با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه میزان اعتبارات پروژه‌های شهرستان نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است، گفت: ۱۲ پروژه در دهه فجر امسال مربوط به مدیریت شهری به بهره برداری می‌رسد که اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

وی در ادامه از افتتاح پروژه‌های مختلف در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸ پروژه با اعتبار ۵۴ میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی افتتاح می‌شود.

شریعتمداری با بیان اینکه در شهر تازه تأسیس فرگ قلعه ۵ پروژه با اعتبار ۱۳۱ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد گفت: در بخش کشاورزی نیز ۱۱ پروژه با هزینه ۱۷۲ میلیارد ریال در این ایام افتتاح می‌شود.

فرماندار کاشمر عنوان کرد: پنج پروژه مربوط به مسکن با اعتبار ۳۱۲ میلیارد ریال و در بخش زیر ساخت‌های برق منطقه نیز ۴ پروژه با هزینه ۱۷۹ میلیارد ریال نیز افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: در این ایام ۲۷ پروژه گاز رسانی، ۲۴ پروژه مخابراتی، ۲ پروژه راهداری و حمل و نقل نیز با هزینه ۲۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

شریعتمداری تصریح کرد: سازمان و اداراتی همچون صنعت و معدن، امور عشایر، مرکز رشد و نوآوری، راه و شهرسازی، اداره ورزش و جوانان، آموزش فنی و حرفه‌ای، آب و فاضلاب و تعاون روستایی نیز پروژه‌های مختلفی را برای استفاده مردم این شهرستان جهت افتتاح دارند.