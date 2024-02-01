۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

همزمان با دهه فجر؛

۱۱۷ پروژه در شهرستان کاشمر به بهره برداری می‌رسد

کاشمر- فرماندار کاشمر از افتتاح ۱۱۷ پروژه در این شهرستان همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله شریعتمداری صبح پنجشنبه در نشست خبری که با حضور خبرنگاران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های دهه فجر امسال با اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه میزان اعتبارات پروژه‌های شهرستان نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است، گفت: ۱۲ پروژه در دهه فجر امسال مربوط به مدیریت شهری به بهره برداری می‌رسد که اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

وی در ادامه از افتتاح پروژه‌های مختلف در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۸ پروژه با اعتبار ۵۴ میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی افتتاح می‌شود.

شریعتمداری با بیان اینکه در شهر تازه تأسیس فرگ قلعه ۵ پروژه با اعتبار ۱۳۱ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد گفت: در بخش کشاورزی نیز ۱۱ پروژه با هزینه ۱۷۲ میلیارد ریال در این ایام افتتاح می‌شود.

فرماندار کاشمر عنوان کرد: پنج پروژه مربوط به مسکن با اعتبار ۳۱۲ میلیارد ریال و در بخش زیر ساخت‌های برق منطقه نیز ۴ پروژه با هزینه ۱۷۹ میلیارد ریال نیز افتتاح می‌شود.

وی اظهار کرد: در این ایام ۲۷ پروژه گاز رسانی، ۲۴ پروژه مخابراتی، ۲ پروژه راهداری و حمل و نقل نیز با هزینه ۲۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

شریعتمداری تصریح کرد: سازمان و اداراتی همچون صنعت و معدن، امور عشایر، مرکز رشد و نوآوری، راه و شهرسازی، اداره ورزش و جوانان، آموزش فنی و حرفه‌ای، آب و فاضلاب و تعاون روستایی نیز پروژه‌های مختلفی را برای استفاده مردم این شهرستان جهت افتتاح دارند.

