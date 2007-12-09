ابوالغیط خواستار توقف شهرک سازی اسرائیل در قدس اشغالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، احمد ابوالغیط تصریح کرد که کشورش همواره بر این موضوع و ضرورت جدی بودن اسرائیل در روند مذاکرات به منظور پیشبرد آن در سال 2008 تاکید می کند.

به گفته "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، ابوالغیط موضع مصر در برابر اسرائیل را در دیدار با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و وزیران امور خارجه کشورهای جنوب دریای مدیترانه در بروکسل بیان کرد.

در این دیدار همچنین نتایج کنفرانس آناپولیس و ضرورت توجه این کشورها به جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع سودان بررسی شد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد که قصد دارد در جبل ابوغنیم در بیت المقدس 307 واحد مسکونی جدید احداث کند.

این واحدهای مسکونی جدید در زمینهایی که رژیم اسرائیل آنها در سال 1967 اشغال کرده، ساخته می شوند.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در شرق بیت المقدس در حالی انجام می شود که اغلب کشورهای جهان این منطقه را اشغال شده می دانند.

گروه های مبارز فلسطینی از جمله حماس، با محکوم کردن تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی،آن را نشان دهنده شکست کنفرانس آناپولیس و ادامه مذاکره تشکیلات خودگردان با این رژیم اشغالگر را غیر قابل توجیه دانستند.

با وجود درخواستهای جامعه جهانی برای توقف شهرک سازی در بیت المقدس اشغالی، مقامهای رژیم صهیونیستی با بی اعتنایی به این درخواستها بر ادامه اقدامات غیر قانونی خود تاکید کردند.