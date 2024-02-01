انقلاب اسلامی یک تحول فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هادی پیش از ظهر پنج شنبه در آئین زنگ انقلاب همزمان با ۱۲ بهمن چهل و پنجمین سالروز ورود تاریخی امام راحل در حجره طلبگی امام خمینی (ره) در مدرسه سپهداری اراک اظهار کرد: توجه ویژه امام راحل به قرآن و واجبات از ایشان یک حکیم، عاقل و دور اندیش ساخته بود.

فرماندار اراک افزود: امام راحل در همه عرصه‌ها یک شخصیت مهم و اثر گذار بود و تربیت یافتگان مکتب ایشان الگویی برای آزادیخواهان جهان هستند.

وی گفت: سردار سلیمانی یکی از تربیت یافتگان این مکتب است که اکنون الگویی برای آزادی‌خواهان در دنیا است.

هادی با بیان اینکه رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی دست پرورده انقلاب اسلامی و دلدادگان مکتب خمینی کبیر هستند، گفت: امروز دنیای صهیونیست به بدترین شکل در مقابل جبهه مقاومت ذلیل و ناتوان شده است.

وی بیان کرد: هدف انقلاب اسلامی استفاده از ظرفیت‌های داخلی است و اکنون این مهم به دنیا ثابت شده است.

فرماندار اراک گفت: نظام جمهوری اسلامی یک انقلاب فرهنگی است و همین شاخصه سبب تشکیل جبهه مقاومت در ابعاد مختلف شد.

فرماندار اراک با اشاره به مشارکت حداکثری در انتخابات اسفندماه گفت: اسفندماه یکی از انتخابات سرنوشت ساز برای کشور است و همگان مکلفند با حضور در پای صندوق‌های رأی حمایت خود را از مردم بی گناه فلسطین اعلام کنند.

هادی افزود: به طور حتم افزایش مشارکت سبب تشکیل یک مجلس قدرتمند و شکست دشمنان خواهد شد.

خدمت در انقلاب اسلامی یک نعمت است

مدیر حوزه‌های علمیه استان مرکزی نیز در انقلاب اسلامی با حضور مردم به ثمر نشست بنابراین باید جشن‌های دهه فجر مردمی برگزار شود.

حجت الاسلام نصرت الله عباسی با بیان اینکه همه باید در خدمت اسلام و انقلاب باشیم، گفت: خدمت در انقلاب اسلامی یک نعمت است.

پیام رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است

مدیر حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک نیز در این آئین گفت: انقلاب اسلامی بر پایه فطرت بشر بنا نهاده شد و مردم فطرت توحیدی خود را با پیام امام راحل پیدا کردند.

حجت الاسلام احمد میرمهدی افزود: دشمنی با ایران اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بوده اما به برکت خون شهدا، ولایت فقیه علی رغم توطئه‌های دشمنان، کشور در اوج اقتدار است.

وی اظهار کرد: پیام امروز امام راحل، پیام مقام معظم رهبری است و باید فصل الخطاب قرار گیرد.