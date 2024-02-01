حضور ۸۰ نفر در دوره تئوری مربیگری درجه ۳ در دانشگاه کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید یزدانی اظهار کرد: اخذ مجوز برگزاری دوره تئوری درجه ۳ به همت ریاست هیأت ورزش‌های دانشگاهی «محمد ملکی» و پس از رایزنی با فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ نفر از دانشگاه‌های سراسر استان به مدت یک هفته در این دوره شرکت کرده‌اند، افزود: در این دوره از حضور مدرسین علوم ورزشی و اساتید صاحب نام دانشگاهی استان بهره گرفته شد.

نوید یزدانی مدیر این دوره تئوری مربیگری، با اشاره به اینکه تغذیه و اسکان داوطلبین حاضر در این دوره به صورت رایگان توسط دانشگاه کردستان و هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان کردستان انجام شده است، عنوان کرد: این کار در نوع خود بی نظیر و برای اولین بار در تاریخ کلاس‌های مربیگری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در پایان دوره، با برگزاری آزمون به افرادی که نمره حد نصاب را کسب کنند، گواهی مربیگری تئوری درجه ۳ از سوی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی اعطا خواهد شد.

دبیر هیأت ورزش‌های دانشگاهی خاطرنشان کرد: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته از سوی مدیریت و معاونت دانشجویی محترم دانشگاه کردستان، درخواست میزبانی از رویدادهای ملی در آینده نزدیک در دانشگاه کردستان برای ورزش‌های دانشگاهی به فدراسیون مربوطه ارسال شده که با موافقت ریاست فدراسیون به زودی شاهد رویدادهای ورزشی ملی در دانشگاه خواهیم بود.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم با حمایت‌های ریاست دانشگاه کردستان و استاندار کردستان امکان اعزام یک تیم ورزشی به مسابقات دانشجویان جهان نیز فراهم شود.