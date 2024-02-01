دروازه بان ۳۹ ساله هندبال ایران به لیگ رومانی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان بیست و یکمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی، محمد سیاوشی دروازه بان هندبال کشورمان که دو بار هم به عنوان برترین بازیکن زمین شناخته شد و عملکرد درخشانی را از خود نشان داد، با قراردادی شش ماهه در نیم فصل دوم لیگ برتر هندبال رومانی مشغول به کار خواهد شد.

سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: تیم هندبال کلوج در لیگ برتر رومانی در رده هشتم است. این لیگ با ۱۴ تیم دنبال می‌شود و تیم کلوج دنبال این است تا بتواند در نیم فصل دوم در رتبه بهتری قرار گرفته و در لیگ برتر باقی بماند. با همین منظور هم یک قرارداد برای حضور در نیم فصل دوم لیگ این کشور با این تیم اروپایی منعقد شد.

وی افزود: به غیر از من شاهو نصرتی هم در این تیم بازی می‌کند و ما از این پس با همدیگر هم بازی خواهیم بود. امیدوارم بتوانم به این تیم کمک کنم.

دروازه بان ۳۹ ساله تیم ملی هندبال مردان کشورمان که در دو سال گذشته درخشش زیادی داشته و در رقابت‌های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان عملکردش بارها مورد تحسین قرار گرفته است بیان کرد: بیشتر دروازه بان های مطرح لیگ‌های هندبال اروپایی در همین سن به اوج می رسند و تا چهار پنج سال بهترین عملکرد خود را دارند.

با پیوستن سیاوشی به لیگ برتر رومانی، شاهد حضور سومین دروازه بان تیم ملی هندبال در لیگ های اروپایی هستیم. پیش از وی نیز موسوی و برخورداری از دروازه بان های تیم ملی در لیگ های اروپایی و اسپانیایی حضور داشته اند.