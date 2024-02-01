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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

در آغاز دهه فجر؛

قبور مطهر شهدا در شهر خورموج غبار روبی شد

قبور مطهر شهدا در شهر خورموج غبار روبی شد

بوشهر- همزمان با آغاز دهه فجر، قبور مطهر شهدا شهر خورموج غبار روبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح پنج شنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: به برکت خون شهدا امروز چهل و پنجمین بهار انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم.

علی بحرانی افزود: شهدا از همه چیز خود به خاطر نظام گذشتند و امروز عهد و پیمان می‌بندیم که در این مسیر حرکت کنیم.

بحرانی ادامه داد: آن چیزی که باعث شده ما در این مسیر بمانیم یاد و نام شهدا است.

وی تصریح کرد: امروز در گوشه گوشه دنیا می‌بینیم از ایران به عنوان الگو در جهت حمایت از مستضعفین یاد می‌کنند.

بحرانی اضافه کرد: امروز سرزمین‌هایی که تا دیروز حیات خلوت آمریکا بود همان کشورها بر علیه آنها به قیام برخاستند که همه اینها به برکت خون شهدا است.

وی اضافه کرد: خیلی‌ها می‌گفتند ایران ۴۰ سالگی خود را نمی بیند ولی امروز جشن ۴۵ سالگی را جشن می‌گیریم، آنها کجا هستند و ما کجا هستیم همه اینها برکت نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است.

بحرانی ادامه داد: مهمترین اتفاق کشور تا پایان سال برگزاری انتخابات است و برای برگزاری این انتخابات همه باید زمینه حضور پرشور را فراهم کنند.

وی یادآور شد: دشمن برای این انتخابات برنامه ریزی کرده و در حال توطئه است.

بحرانی گفت: دشمن هر روز در حال دسیسه است و تلاش دارد با این نظام مقابله کند.

وی خاطر نشان کرد: جایگاه ایران اسلامی با گذشته قابل قیاس نیست و این برای دشمن سخت است آنها نمی‌خواهند ایران به عنوان ابر قدرت باشد.

وی یادآور شد: اگر حضور مردم در صحنه پررنگ باشد توطئه‌های دشمنان خنثی می‌شود.

وی گفت: امروز سنگر ما صندوق رأی است و دشمن در حال رصد است و تلاش دارد حضور مردم را کمرنگ کند و از طرفی می‌خواهد کسانی وارد بدنه کشور کنند که کشور را تضعیف کند.

وی یادآور شد: کسانی انتخاب کنیم که در خط ولایت باشند و در زمین دشمن بازی نکنند.

بحرانی اضافه کرد: در دهه فجر بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

کد مطلب 6011305

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