قبور مطهر شهدا در شهر خورموج غبار روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح پنج شنبه در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: به برکت خون شهدا امروز چهل و پنجمین بهار انقلاب اسلامی را جشن میگیریم.
علی بحرانی افزود: شهدا از همه چیز خود به خاطر نظام گذشتند و امروز عهد و پیمان میبندیم که در این مسیر حرکت کنیم.
بحرانی ادامه داد: آن چیزی که باعث شده ما در این مسیر بمانیم یاد و نام شهدا است.
وی تصریح کرد: امروز در گوشه گوشه دنیا میبینیم از ایران به عنوان الگو در جهت حمایت از مستضعفین یاد میکنند.
بحرانی اضافه کرد: امروز سرزمینهایی که تا دیروز حیات خلوت آمریکا بود همان کشورها بر علیه آنها به قیام برخاستند که همه اینها به برکت خون شهدا است.
وی اضافه کرد: خیلیها میگفتند ایران ۴۰ سالگی خود را نمی بیند ولی امروز جشن ۴۵ سالگی را جشن میگیریم، آنها کجا هستند و ما کجا هستیم همه اینها برکت نظام مقدس جمهوریاسلامی است.
بحرانی ادامه داد: مهمترین اتفاق کشور تا پایان سال برگزاری انتخابات است و برای برگزاری این انتخابات همه باید زمینه حضور پرشور را فراهم کنند.
وی یادآور شد: دشمن برای این انتخابات برنامه ریزی کرده و در حال توطئه است.
بحرانی گفت: دشمن هر روز در حال دسیسه است و تلاش دارد با این نظام مقابله کند.
وی خاطر نشان کرد: جایگاه ایران اسلامی با گذشته قابل قیاس نیست و این برای دشمن سخت است آنها نمیخواهند ایران به عنوان ابر قدرت باشد.
وی یادآور شد: اگر حضور مردم در صحنه پررنگ باشد توطئههای دشمنان خنثی میشود.
وی گفت: امروز سنگر ما صندوق رأی است و دشمن در حال رصد است و تلاش دارد حضور مردم را کمرنگ کند و از طرفی میخواهد کسانی وارد بدنه کشور کنند که کشور را تضعیف کند.
وی یادآور شد: کسانی انتخاب کنیم که در خط ولایت باشند و در زمین دشمن بازی نکنند.
بحرانی اضافه کرد: در دهه فجر بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح شهرستان اجرا میشود.
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