قاتل فراری در کوار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید رحمان هاشمی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل عمد فردی ۳۱ ساله با سلاح سرد در ۱۸ شهریورماه سال جاری در شهرستان کوار و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری عامل یا عاملان این قتل به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات جامع خود را در خصوص ابعاد جرم و شناسایی قاتل آغاز کردند که پس از تلاش‌های صورت گرفته، عامل ۲۲ ساله این قتل در یکی از روستاهای شهرستان کوار شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ هاشمی با بی‌شان اینکه متهم در تحقیقات به قتل مقتول طی یک نزاع خیابانی اعتراف کرد، گفت: قاتل با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.