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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

استاندار لرستان:

انقلاب ایران به یک نهضت بزرگ تبدیل شده است

انقلاب ایران به یک نهضت بزرگ تبدیل شده است

خرم‌آباد - استاندار لرستان با بیان اینکه انقلاب ایران به یک نهضت بزرگ تبدیل شده است، بر لزوم تبیین دستاوردهای نظام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج‌شنبه در مراسم سالروز آغاز دهه فجر که در حوزه کمالیه خرم‌آباد، اظهار داشت: با تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه نظام استبداد، بعد از ۴۵ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همچنان شاهد اقتدار و استحکام این نظام مقدس هستیم که مرهون اندیشه‌های والای مقام معظم رهبری و حضور و پشتیبانی مردم است.

وی تصریح کرد: حفظ و حراست این نظام بر عهده مردم است که هر سال بیش‌تر از گذشته می‌شود.

استاندار لرستان با اشاره به این که انقلاب اسلامی یک هدیه الهی بود، تصریح کرد: اعجاز و سرآغاز انقلاب اسلامی دو رکن مهم آن بودند که به‌صورت عادی هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفتند مگر با حضور گسترده مردم در سایه اندیشه‌های رهبری که دیدیم محقق شد.

زیویار، تأکید کرد: پرچم انقلاب اسلامی تنها در ایران در اهتزاز نبوده و مختص شیعیان و فارسی‌زبانان نیست، بلکه مبدل به یک نهضت بزرگ شده که در برابر نظام سلطه در نقاط مختلف جهان ایستاده است.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ماحصل سال‌ها مبارزه با نظام استعمار و استبداد بود که سالیان سال آزادی مردم را تحت سلطه قرار داده بودند.

استاندار لرستان، پشتوانه اعتقادی و الهی بودن انقلاب اسلامی ایران را عامل تفاوت آن با سایر انقلاب‌ها در سایر نقاط جهان برشمرد و گفت: اندیشه عمیق، شناسنامه‌دار و مقدس پشتوانه‌ای بود که محصول آن نظام مقدس و نفوذناپذیر بود.

زیویار، همچنین به‌ضرورت تبیین کارنامه نظام و دولت در ایام‌الله دهه فجر برای مردم اشاره کرد و گفت: تمامی مسئولین در هر جایگاه و موقعیتی وظیفه دارند در این ایام عملکرد و دستاوردهای دولت را تبیین کنند چرا که این دستاوردها ماحصل سرمایه‌های ملت است.

وی ادامه داد: با تمامی اقدامات انجام شده در دولت، اراده مردم، وحدت و حضور حداکثری در عرصه‌های مختلف از آنها بالاتر است.

استاندار لرستان به دو رویداد مهم دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره و تأکید کرد: با حضور حداکثری مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن و انتخابات پیشرو قابلیت‌های ملت و کشور نمایان می‌شوند.

کد مطلب 6011359

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