انقلاب ایران به یک نهضت بزرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنجشنبه در مراسم سالروز آغاز دهه فجر که در حوزه کمالیه خرمآباد، اظهار داشت: با تمامی فشارها و تحریمهای ظالمانه نظام استبداد، بعد از ۴۵ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همچنان شاهد اقتدار و استحکام این نظام مقدس هستیم که مرهون اندیشههای والای مقام معظم رهبری و حضور و پشتیبانی مردم است.
وی تصریح کرد: حفظ و حراست این نظام بر عهده مردم است که هر سال بیشتر از گذشته میشود.
استاندار لرستان با اشاره به این که انقلاب اسلامی یک هدیه الهی بود، تصریح کرد: اعجاز و سرآغاز انقلاب اسلامی دو رکن مهم آن بودند که بهصورت عادی هیچگاه شکل نمیگرفتند مگر با حضور گسترده مردم در سایه اندیشههای رهبری که دیدیم محقق شد.
زیویار، تأکید کرد: پرچم انقلاب اسلامی تنها در ایران در اهتزاز نبوده و مختص شیعیان و فارسیزبانان نیست، بلکه مبدل به یک نهضت بزرگ شده که در برابر نظام سلطه در نقاط مختلف جهان ایستاده است.
وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ماحصل سالها مبارزه با نظام استعمار و استبداد بود که سالیان سال آزادی مردم را تحت سلطه قرار داده بودند.
استاندار لرستان، پشتوانه اعتقادی و الهی بودن انقلاب اسلامی ایران را عامل تفاوت آن با سایر انقلابها در سایر نقاط جهان برشمرد و گفت: اندیشه عمیق، شناسنامهدار و مقدس پشتوانهای بود که محصول آن نظام مقدس و نفوذناپذیر بود.
زیویار، همچنین بهضرورت تبیین کارنامه نظام و دولت در ایامالله دهه فجر برای مردم اشاره کرد و گفت: تمامی مسئولین در هر جایگاه و موقعیتی وظیفه دارند در این ایام عملکرد و دستاوردهای دولت را تبیین کنند چرا که این دستاوردها ماحصل سرمایههای ملت است.
وی ادامه داد: با تمامی اقدامات انجام شده در دولت، اراده مردم، وحدت و حضور حداکثری در عرصههای مختلف از آنها بالاتر است.
استاندار لرستان به دو رویداد مهم دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره و تأکید کرد: با حضور حداکثری مردم در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن و انتخابات پیشرو قابلیتهای ملت و کشور نمایان میشوند.
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