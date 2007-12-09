وزیر بهداشت دلایل بیمه نشدن برخی دستیاران پزشکی را اعلام کرد

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیمه نشدن دستیاران در برخی از دانشگاههای بزرگ کشور افزود: بیمه دوره دستیاری جزء اختیارات هیئت امنا است و باید مصوبه هیئت امنا را بگیرد و به نظر می رسد فرهنگ این موضوع در حال فراگیری است.

وی یاد آور شد : هیئت امنای دانشگاهها در حال حاضر به این موضوع بیشتر توجه کرده اند و حرکتهای خوبی نیز در این زمینه انجام شده است و بسیاری از هیئتهای امنای دانشگاهها این کار را به انجام رسانده اند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دور سوم جلسات هیئتهای امنا دانشگاهها در سه ماه مانده پایانی سال انجام می گیرد که مصوباتی در این زمینه در این دور جلسات بررسی می شود.

به گزارش مهر، برخی دستیاران پزشکی در تماس با خبرگزاری مهر، خواستار روشن شدن وضعیت بیمه این افراد در مراکز درمانی که مشغول به تحصیل هستند، بودند. این افراد طی نامه ای سرگشاده بیمه دستیاران را از حقوق فراموش شده این قشر شاغل به تحصیل و خدمت به طور همزمان دانسته اند.