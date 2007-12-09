به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و ارزیابی هفته سوم دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران ساعت 16 امروز با حضور رئیس فدراسیون کشتی، نایب رئیس، دبیر، رئیس کمیته لیگ و نمایندگان لیگ هفته گذشته این رقابتها در محل فدراسیون کشتی برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، در این جلسه ضمن بررسی مسابقات هفته سوم دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر ، نحوه برگزاری مسابقات متمرکز نیمه نهایی و نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست گزارشی نیز در خصوص شرکت باشگاه‌های متقاضی جهت حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

