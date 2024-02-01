دمای هوا در اصفهان تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

مینا معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان از اوایل وقت فردا تا روز یکشنبه ۱۵ بهمن کاهش محسوس بین پنج تا ۱۰ درجه سلسیوس خواهد داشت، اظهار کرد: یخبندان در همه مناطق استان به ویژه مناطق غربی و ارتفاعات اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، بادرود، بویین و میان دشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، صنعتی اصفهان، فرودگاه اصفهان، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال سرمازدگی و خسارات محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، کنترل دمای گلخانه‌ها و مراغداری‌ها، اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی توصیه می‌شود.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر و سه درجه سلسیوس زیر صفر نوسان دارد.

معتمدی افزود: فریدون شهر با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس زیر و خور و بیابانک و چوپانان با بیشینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعات آینده خواهند بود.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی از عصر امروز وارد استان می‌شود، خاطرنشان کرد: بارش برف و باران ابتدا از مناطق غرب و شمال استان آغاز می‌شود و تا شامگاه امروز سایر مناطق را با شدت کمتر فرا می‌گیرد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: از صبح فردا تا اواخر وقت وزش باد شدید، وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک موقتی و کاهش دید در مناطق مستعد به ویژه اصفهان، دهاقان، برخوار (دولت آباد)، لنجان، سمیرم، شهرضا، کبوتر آباد، کوهپایه، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مورچه خورت، نائین، نجف آباد، ورزنه، فرودگاه اصفهان پیش‌بینی می‌شود.