بررسی دو فوریت طرح نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در مجلس

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را برای برگزاری آزمون سراسری و متمرکز در دوره های دکتری تخصصی دانشگاههای سراسر کشور تهیه کرده اند که دو فوریتی بودن آن فردا در صحن مجلس مطرح می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح 75 درصد نحوه پذیرش دانشجوی دکتری به آزمون و 25 درصد به مصاحبه اختصاص خواهد داشت.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس در صورت تصویب دو فوریتی بودن، این طرح طی 2 روز آینده در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.