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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

بررسی دو فوریت طرح نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در مجلس

بررسی دو فوریت طرح نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در مجلس

دو فوریتی بودن طرح نحوه پذیرش دانشجو در دوره های دکتری تخصصی به صورت متمرکز و سراسری فردا در مجلس مطرح می شود.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی را برای برگزاری آزمون سراسری و متمرکز در دوره های دکتری تخصصی دانشگاههای سراسر کشور تهیه کرده اند که دو فوریتی بودن آن فردا در صحن مجلس مطرح می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح 75 درصد نحوه پذیرش دانشجوی دکتری به آزمون و 25 درصد به مصاحبه اختصاص خواهد داشت.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: طبق آئین نامه داخلی مجلس در صورت تصویب دو فوریتی بودن، این طرح طی 2 روز آینده در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. 

کد مطلب 601139

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