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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

فرماندار پردیس:

۴هزار میلیارد پروژه طی دهه فجر در پردیس کلنگ زنی و افتتاح می شود

۴هزار میلیارد پروژه طی دهه فجر در پردیس کلنگ زنی و افتتاح می شود

پردیس- فرماندار پردیس گفت: در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴ هزار میلیارد پروژه کلنگ زنی، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قضاتلو ظهر پنجشنبه در حاشیه غبار روبی مزار شهدای گمنام در نورالشهدای پردیس به خبرنگاران گفت: در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۶۵ طرح به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال در سطح شهرستان با حضور استاندار، معاونان استاندار و مسئولان شهرستان کلنگ زنی، افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در نخستین روز از دهه مبارک فجر غبار روبی نورالشهدای بومهن، نورالشهدای پردیس و قبور مطهر شهدای گمنام در صحن امامزاده سلطان مطهر (ع) واقع در ده بومهن با حضور مسئولان پردیس با هدف تجدید بیعت غبار روبی و گلاب شویی شد.

فرماندار پردیس گفت: مهم‌ترین طرح قابل افتتاح، کلنگ زنی آرامستان و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب اضطراری پردیس است.

قضاتلو افزود: در ایام الله دهه فجر امسال ۴۵ خدمت دستگاه‌ها به مردم و ۲۷۶ برنامه فرهنگی برگزار خواهد شد و فردا در نماز جمعه میز خدمت مسئولان شهرستان برگزار می‌شود، کاروان خودرویی در یوم الله ۱۲ بهمن به راه افتاد.

کد مطلب 6011425

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