حضور خبرنگاران در ستادهای انتخاباتی بلامانع است

علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با بیان اینکه، هیج مطلب محرمانه ای در مجموعه کار خود نمی بینیم، اظهار داشت: باید به طوری شفاف عمل نماییم که هر نوع برنامه، حرکت، دستورالعمل و فعل و انفعالی که در ستاد انتخابات کشور صورت می گیرد به اطلاع همه برسد بر همین اساس حضور خبرنگاران بلامانع است .

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه احزاب نیز خواستار حضور در ستاد انتخابات هستند، افزود: در کشور بیش از 200 حزب فعالیت می کنند که حضور همه آنها در ستاد انتخابات مقدور نیست .

افشار خاطرنشان کرد: ابلاغ ستاد صادر شده است و کمیته های تخصصی و گروه ها نیز تشکیل شده اند .

وی این کمیته ها را کمیته پشتیبانی، کمیته اطلاع رسانی، کمیته حراست و استعلامات، کمیته امنیت، کمیته آمار و کمیته حقوقی نام برد و بیان داشت: وظیفه کمیته پشتیبانی و تدارکات، تامین تجهیزات و بودجه برای برگزاری انتخابات است .

افشار بودجه برگزاری انتخابات را 19/5 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: این بودجه غیر از بودجه رایانه ای کردن انتخابات است، زیرا برای رایانه ای کردن انتخابات، بودجه بیشتری لازم است که دولت آن را تامین می کند .

وی عنوان کرد: کمیته حراست و استعلامات برای استعلام صلاحیت داوطلبان از مراجع چهار گانه که قانون تعیین کرده است، تشکیل می شود که برای تسریع در پاسخگویی به استعلامات کاندیداها، ارتباطمان را با مراجع چهارگانه رایانه ای می کنیم .

وی همچنین ادامه داد: رایانه ای شدن انتخابات یک پروسه شش مرحله ای است که امیدواریم همه آن مراحل را با رایانه برگزار کنیم و این بستگی به پیشرفت کار ما و توافق با شورای نگهبان دارد و هنوز این مورد نهایی نشده است .

افشار اتوماسیون انتخابات را یکی از مراحل پروسه شش مرحله ای انتخابات ذکر کرد و گفت: همه شهرها و بخشها تحت پوشش سیستم رایانه ای قرار می گیرند .

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه در کشور شش منطقه انتخاباتی تعیین شده است و در هر منطقه یک گروه تخصصی هدایت و نظارت می کنند، افزود: 207 حوزه اصلی انتخابات در کشور داریم اما هنوز تعداد شعب انتخاباتی در کشور مشخص نیست که این شعب باید توسط هیئت های اجرایی مشخص شوند .

افشار عنوان کرد: استفاده از کارت ملی به جای شناسنامه یکی از مراحل شش گانه برگزاری رایانه ‌ای انتخابات است و در صورتی که این مرحله از نظر فنی به تایید شورای نگهبان برسد، مردم می‌ توانند به جای شناسنامه از کارت ملی برای شرکت در انتخابات استفاده کنند .

وی ادامه داد: استفاده از این روش باعث کاهش تخلفات در انتخابات می شود به این صورت که کد ملی و مشخصات افراد در شبکه آنلاین انتخابات ثبت می‌شود و دیگر نمی‌توان با آن کد ملی و هویت در انتخابات رای مجدد داد .