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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

رییس دادگستری قم عنوان کرد؛

تلاش برای ایجاد اشتغال زندانیان قم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

تلاش برای ایجاد اشتغال زندانیان قم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

قم- رییس کل دادگستری قم گفت: در استان قم با همه ظرفیت‌ها به خصوص ظرفیت بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال زندانیان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از خط تولید موتورسیکلت زندانیان در قم گفت: ما نیازمند بازنگری در امر قانونگذاری و همچنین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در زمینه مجازات برای زندانیان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه زندان جای افراد شرور که امنیت جامعه را ثبت می‌کنند است افزود: بسیاری از افرادی که در زندان به سر می‌برند آزادی آنان ضرری برای جامعه نداشته و زندانی بودن آنان نیز حتی نفعی برای شاکیان آنها به همراه ندارد.

حجت الاسلام مظفری بیان کرد: قوانین مرتبط با مجازات زندان باید مورد بازنگری قرار گیرد و مجازات زندان می‌بایست به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان قم ابراز کرد: اگر مباحث مالی و اقتصادی در جامعه و در معاملات به صورت شفاف باشد و بر اساس قانون صورت گیرد، بسیاری از گرفتاری‌هایی که برخی از زندانیان امروز با آن مواجه هستند را نخواهیم داشت.

وی افزود: نباید تعداد بسیار زیادی از افرادی که نیروی کار هستند به دلیل مسائل اقتصادی و مالی در زندان باشند.

حجت الاسلام مظفری گفت: برنامه‌ریزی‌های بسیاری در راستای اشتغال زندانیان در حال انجام است و می‌توان با تدابیری از حجم بسیار زیاد پرونده‌های منجر به زندان جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری قم گفت: در استان قم با همه ظرفیت‌ها به خصوص ظرفیت بخش خصوصی در راستای ایجاد اشتغال زندانیان تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 6011467

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