۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۱

بهره برداری از ۲۹۰ واحد مسکن نهضت ملی در بندرخمیر

بندرعباس - همزمان با دهه مبارک فجر و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ۳۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی، به نمایندگی از ۲۹۰ واحد در شهرستان بندرخمیر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم بهره‌برداری از ۲۹۰ واحد مسکونی گفت: مساحت هر یک از این واحدها حدود ۹۰ مترمربع است.

محمد آئینی افزود: برای اجرای این طرح‌ها هزار و ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

