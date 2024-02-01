آمارهای چاقی و بیماری های غیرواگیر نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی عصر پنجشنبه در جلسه مجمع انتخابات هیأت ورزش همگانی مازندران گفت: رأی بالای اعضای مجمع کار را برای رئیس هیأت سخت‌تر می‌کند و رئیس جدید باید با همدلی با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون برای تعالی ورزش‌های همگانی تلاش کند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با کم تحرکی باید برنامه داشته باشیم افزود؛ برنامه ریزی ابزاری برای تحقق اهداف است و لذا برنامه هیأت ورزش‌های همگانی باید به موقع در اختیار اداره کل و فدراسیون قرار گیرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به آمارهای نگران کننده چاقی و بیماری‌های غیرواگیر اظهار داشت؛ می‌توانیم از ورزش به عنوان پیشگیری کننده در مقابل بیماری‌های غیرواگیر استفاده کنیم و با نشاط اجتماعی در مقابل آسیب‌های اجتماعی مقابله کنیم.

خلیلی طرح ملی ورزش و مردم را مورد اشاره قرار داد گفت: برنامه‌های هیأت ورزش‌های همگانی باید محله محور و برای استفاده عموم مردم و با هدف کم هزینه کردن ورزش باشد.

علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران پس از پایان برگزاری انتخابات ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر گفت: معتقدم در پیشبرد امور هیأت‌های ورزشی باید برنامه‌های سال قبل بررسی و برنامه‌های جدید با رفع مشکلات طراحی گردد.

وی با تاکید بر نظارت بر تمام ارکان هیأت‌ها بیان داشت؛ در استفاده از اماکن و تجهیزات و امکانات باید بهره وری را نیز در نظر بگیریم و باید فرهنگ ورزش همگانی را نیز در ذهن مردم ایجاد کنیم.

رجبی افزود: اگر بتوانیم ذهن و باور انسان‌ها را تغییر دهیم می‌توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان با تقدیر از زحمات و تلاش‌های هیأت ورزش‌های همگانی گفت: در مازندران نیازمند طرح‌های جدید برای توسعه و همگانی کردن ورزش هستیم و باید مطالعه دقیق روی طرح‌های ورزش همگانی داشته باشیم تا به اهداف ترسیم شده نزدیک شویم.

اعضای مجمع با ۲۴ رأی از ۲۴ رأی مأخوذه روه‌ام ابوطالبی را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان رئیس این هیأت انتخاب کردند.