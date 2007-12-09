تولید ماهی در استان مرکزی افزایش می یابد

دکتر سید هادی موسوی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: امسال 41 فقره فعالیت ابزی پروری به متقاضیان در استان داده شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون یک هزارو و ‪ 500‬تن ماهی قزل آلا در ‪ 234‬مزرعه ‌آبزی پروری استان مرکزی تولید می‌شود، اضافه کرد: ‪ 23‬مورد از این مجوزها در خصوص بهره‌برداری با مجموع ظرفیت پرورش ‪18‬میلیون قطعه ‌بچه ماهی در سال است.

موسوی با تاکید بر اینکه با راه اندازی این استخرهای پرورش ‪ 370‬تن به تولیدات ماهی قزل آلای استان مرکزی افزوده می‌شود خاطر نشان کرد: مابقی مجوزهای صادره در خصوص موافقت اصولی، بهسازی و توسعه استخرهای آبزیان استان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به منابع ابی فراوان در استان مرکزی گفت: این منابع آبی می تواند به منمابع ارزشمند تولید و پرورش آبزی تبدیل شود و گام موثری در افزایش درآمد روستاییان و اشتغال پایدار باشد.

وی استفاده از منابع آبی را نیازمند فرهنگ سازی و توجیه کشاورزان در خصوص اهمیت آبزی پروری دانست.