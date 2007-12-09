تولید ماهی در استان مرکزی افزایش می یابد

دکتر سید هادی موسوی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: امسال 41 فقره فعالیت ابزی پروری به متقاضیان در استان داده شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون یک هزارو و 500تن ماهی قزل آلا در 234مزرعه آبزی پروری استان مرکزی تولید میشود، اضافه کرد: 23مورد از این مجوزها در خصوص بهرهبرداری با مجموع ظرفیت پرورش 18میلیون قطعه بچه ماهی در سال است.
موسوی با تاکید بر اینکه با راه اندازی این استخرهای پرورش 370تن به تولیدات ماهی قزل آلای استان مرکزی افزوده میشود خاطر نشان کرد: مابقی مجوزهای صادره در خصوص موافقت اصولی، بهسازی و توسعه استخرهای آبزیان استان بوده است.
وی در ادامه با اشاره به منابع ابی فراوان در استان مرکزی گفت: این منابع آبی می تواند به منمابع ارزشمند تولید و پرورش آبزی تبدیل شود و گام موثری در افزایش درآمد روستاییان و اشتغال پایدار باشد.
وی استفاده از منابع آبی را نیازمند فرهنگ سازی و توجیه کشاورزان در خصوص اهمیت آبزی پروری دانست.
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