بازی شهرداری آستارا و چادر ملو اردکان نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه دیدار شهرداری آستارا و چادرملو اردکان در هفته هجدهم لیگ یک فوتبال کشور در ساعت ۱۵ با تأخیر ۳۰ دقیقه‌ای آغاز شد و این در حالی بود که تیم شهرداری آستارا به دلیل عدم صدور کارت بازی تعدادی از بازیکنان با ۷ بازیکن وارد میدان شد.

در دقایق ابتدایی بازی محمد نیاز پور بازیکن شهرداری آستارا مصدوم شد و قادر به ادامه بازی نبود.

از آنجایی که تیم شهرداری آستارا با ۷ بازیکن وارد زمین شد و با مصدومیت و خروج بازیکن، این تیم ۶ نفره شد و با سوت داور، این بازی در دقیقه ۴ به اتمام رسید.