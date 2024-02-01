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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق در عسلویه کشف شد

۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق در عسلویه کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف مقدار ۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق از یک دستگاه تانکر سوخت رسان در شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست بازرسی شهید مصطفی خمینی شهرستان عسلویه در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار که به طرف بندرعباس در حرکت بود مشکوک و جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از تانکر ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

وی گفت: کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال تعیین و یک نفر متهم هم در این خصوص دستگیر و با هماهنگی مراجع قضائی تحویل مراجع مربوطه شد.

کد مطلب 6011516

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