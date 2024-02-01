۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق در عسلویه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست بازرسی شهید مصطفی خمینی شهرستان عسلویه در حین کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه کامیون کشنده تانکردار که به طرف بندرعباس در حرکت بود مشکوک و جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از تانکر ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

وی گفت: کارشناسان ارزش گازوئیل کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال تعیین و یک نفر متهم هم در این خصوص دستگیر و با هماهنگی مراجع قضائی تحویل مراجع مربوطه شد.