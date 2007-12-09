نبود متولی قانونی مهمترین مشکل جامعه قرآنی کشور است

مهدی قره شیخلو در حاشیه برپایی اختتامیه اولین همایش نهضت قرآن آموزی منطقه شمالغرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این امر موجب شده تمامی فعالیت های قرآنی در سالهای گذشته و اخیر از سوی نهادها وارگانهای دولتی با موزای کاری روبرو شود .

وی با گلایه از عدم تصویب طرح جامع قرآنی در کشور تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی کشور در سالجاری در جهت رفع این مشکل اقدام به تهیه و تدوین طرح جامع قرآن کشور کرد که متاسفانه به رغم گذشت چندین ماه از ارائه طرح به شورای عالی فرهنگ هنوز این طرح در پیچ و خم های بروکراسی اداری جامانده و به تصویب نرسیده است .

قره شیخلو همچنین از بی تفاوتی جامعه قرآنی به فعالیت و رسالت اصلی فعالیتهای قرآنی در کشور هم انتقاد کرد و افزود: این بی تفاوتی از سوی جامعه قرآنی که در نتیجه عدم تحرک و درخواست مطالبات به حق این جامعه از مسئولان دستگاههای حکومتی ناشی می شود موجب شده سایر دستگاهها نیز در این امر کوتاهی کنند .

وی با اشاره به راه اندازی نهضت قرآنی در کشور افزود: برای همگانی کردن این نهضت در جامعه باید تمامی ارگانها در قالب یک بسیج همگانی به یاری سازمان تبلیغات اسلامی بیایند زیرا در غیر این صورت ریشه کردن بی سوادی قرآن در کشور به صد سال زمان نیاز دارد .

قره شیخلو یادآورشد: در راستای راه اندازی این نهضت در کشور امسال 240 هزار نفر در کل کشور تحت آموزش های عمومی قرآنی هستند که نسبت به کل جمعیت کشور چندان چشمگیر نیست .

معاون ارتباطات و پشتیبانی سازمان دارالقرآن کریم کشور همچنین ایجاد 500 خانه قرآن در روستاهای کشور، ایجاد مهدهای قران آموزی کودکان، برگزاری جشنواره ها و مسابقات قرآنی، اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم و فضاسازی فعالیت های قرانی در کشور با اعطای تسهیلات ویژه به مراکز قرآنی را از جمله فعالیت های مهم این سازمان در طی سالجاری ذکر کرد .