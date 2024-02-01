به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان زاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهره برداری از ۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۸۳۰ میلیارد تومان در شهرستان بردسکن افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

فرماندار بردسکن افزود: مبلغ هزینه شده پروژه‌ها نسبت به سال قبل افزایش دارد در همین راستا طرح‌های قابل افتتاح از لحاظ کمی و کیفی بیشتر زیر ساختی و تولیدی است که اشتغال زیادی را جذب کرده است.

وی با اعلام اینکه ۲۱ پروژه با ۱۱۵ میلیارد تومان در نقاط شهری است اظهار کرد: در مجموع بیش از ۷۵ هزار نفر جمعیت شهرستان از خدمات این طرح‌ها برخوردار می‌شوند.

دهقان زاده بهره برداری از کارخانه فراوری کنسانتره مس یک شرکت معدنی در شهرستان را با صرف هزینه‌ای بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان که بدون اعتبار دولتی اجرا شده است ذکر کرد و گفت: بهره برداری از حفر چاه شماره ۶ در شهر بردسکن و اصلاح و تقویت ۴۰ کیلومتر شبکه فرسوده سیمی با استفاده از کابل‌های خود نگهدار توسط شرکت برق با صرف هزینه ۱۲ میلیارد تومان و نیز افتتاح دو مدرسه در بردسکن و انابد با ۱۲ میلیارد تومان و احداث شبکه و نصب ۱۵ دستگاه ترانسفور ماتور جهت رفع ولتاژ با ۵ میلیارد تومان را از جمله طرح‌های قابل افتتاح توسط ادارات در این شهرستان نام برد.

فرماندار بردسکن به اقدام مهم شهرداری بردسکن در کنار طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی را که در شهر در دست انجام دارد به کلنگ زنی اجرای طرح میدان حسینی بردسکن با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: از آنجا که شهر بردسکن فاقد مکانی برای برگزاری تجمعات در مناسبت‌های مختلف بود، شورای اسلامی و شهرداری با اجرای این طرح که جز میادین قدیمی و تاریخی و مرکزیت در شهرستان دارد، این طرح را از دهه فجر امسال آغاز می‌کند که ساخت این مجموعه به سبک بنای تاریخی اسلامی ساخته خواهد شد.