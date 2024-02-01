آناصنعت قم بر گهر زمین سیرجان غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های آناصنعت قم و گهر زمین سیرجان عصر امروز پنجشنبه از چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال در سالن ورزشی شهید حیدریان قم به مصاف هم رفتند.

این دیدار نزدیک و تماشایی در پایان با نتیجه سه بر یک به سود آناصنعت قم خاتمه یافت.

نیمه اول این دیدار با پیروزی یک بر صفر آناصنعت قم خاتمه یافته بود.

در این دیدار فردین معصومی (۲ گل) و علیرضا وفایی برای آناصنعت قم و بهروز اسدی برای گهر زمین سیرجان موفق به گلزنی شدند.

داوری این دیدار که در حضور ۲ هزار تماشاگر علاقمند فوتسال قمی برگزار شد بر عهده علی احمدی و هادی ترابی بود.

تیم آناصنعت با پیروزی در این دیدار با کسب ۳۴ امتیاز به جایگاه چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بازگشت و گهر زمین سیرجان نیز با ۴۲ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

آناصنعت در هفته بعدی رقابت‌ها در اصفهان میهمان گیتی پسند این شهر خواهد بود و گهر زمین سیرجان در یک بازی خانگی با پوشاک حافظ ساری دیدار خواهد کرد.