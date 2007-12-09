نفت و "قدرت نمایی" علت تهدیدهای بوش علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا(NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.

"تونی بن" از اعضای حزب کارگر انگلیس در گفتگو با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر خاطر نشان کرد:" من از این گزارش استقبال می کنم، زیرا ممکن است کار را برای بوش در جهت حمله به ایران دشوارتر کند."

وی افزود:"هرچند دلیلی که وی(بوش) برای انجام این اقدام می خواهد، ربطی به سلاح(هسته ای) ندارد و این دلیل همان نفت این منطقه و قدرت نمایی در آنجاست."

نماینده سابق پارلمان انگلیس تصریح کرد:" اسرائیل یک تهدید مستقیم برای ایران باقی می ماند و می تواند خودش با این امید که پای آمریکا را هم به وسط بکشد، این حمله را انجام دهد."

بن خاطر نشان کرد:" این گزارش اطلاعاتی شاید درست باشد - مثل آن چیزی که از جنگ عراق می دانیم - و شاید هم انگیزه انتشار آن درمان کنونی این است که ارتش آمریکا خواستار جنگ دیگری نیست."