سیستم آب مصرفی شهرهای مازندران تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح یکشنبه در همایش شهرداران مازندران در محل استانداری افزود: شهرداران باید برای مصارف فضای سبز و نظافت شهرهای خود از آب های غیر شرب استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این مهم بحران کم آبی در شهرهای استان کاهش خواهد یافت.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه معضل زباله اساسی ترین اصل در بهداشت عمومی شهرها است از ساخت هشت کارخانه کمپوست تا دو سال آینده در شهرهای مازندران خبر داد.

هاشمی حیدری با بیان اینکه نگاه اقتصادی به شهرها توسط عوامل شهرداری و شهرداران معضل اساسی در شهرهای استان است یادآور شد: این تمایلات نه تنها باعث کاهش سرانه فضای سبز و عمران و آبادی در شهرها نمی شود بلکه زمینه ای برای تخقق فساد اداری در شهرداری ها شده است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به اجرای برخی طرحها و اقدامات غیرقانونی که سبب تغییر در بافتهای شهری توسط شهرداران بدون اجازه شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: نیروهای انسانی کارشناس و متخصص به امورات شهرسازی در شهرداری های استان بسیار کم است.

وی با بیان اینکه کیفیت و کمیت ساخت و سازها در شهرهای استان به وجود پیمانکاران قدر در شهرداریهای شهرها بستگی دارد اذعان داشت: طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی و کندی روند در اجرای پروژه ها در مازندران به واسطه کمبود پتانسیل پیمانکار قوی و کاردان است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه بودجه های شهرداری های مازندران به صورت انقباضی ترسیم می شود از کمبود شدید بودجه های شهرداری های استان انتقاد کرد و گفت: شهرداران نباید تنها از طریق عوارض بر درآمد شهری خود بیفزایند بلکه با ایجاد پارکینگ ها و فضاهای مختلف در جهت افزایش درآمد و تولید اشتغال در شهرهایشان گام بردارند.

هاشمی حیدری در پایان بر ضرورت ایجاد پارکینگ ها و فضاهای مناسب برای ساختمان های شهری تاکید کرد و از شهرداران خواست تا نسبت به صدور پروانه های کمیسیون ماده 100 به اشخاص حقیقی و حقوقی محتاطانه عمل کننذ.