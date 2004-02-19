هيات هاي مذهبي به ترويج حكمت قيام عاشورا توجه بيشتري كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" دكتر خاموشي، رييس سازمان تبليغات اسلامي كه صبح امروز در مراسم گشايش نمايشگاه اهداي تجهيزات به هيات هاي مذهبي شهر تهران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب خاطر نشان ساخت: مهمترين حكمتي كه امام حسين (ع) را به صحراي كربلا كشاند تا آن حماسه بزرگ و جهاني خلق شود، حكمتي كه همه ما را بر آن مي دارد تا در ايام محرم پرچم آن امام بزرگوار را بر افرازيم و به زنده نگهداشتن اين واقعه اصرار و تاكيد ورزيم، حكمتي كه موجب شد ياران امام حسين از پيرمرد 70 ساله تا فرزند 13 ساله امام حسين براي آن به شهادت برسند، اصل رهبري است.

وي تاكيد كرد: رهبري عاملي است كه به نظر مي رسد جهان مداران و زورگويان عالم ترجيح مي دهند اگر اسلام هست، بدون آن باشد. رهبري باعث مي شود اسلام ناب شود و براي دستيابي به تكامل با سرعت و دقت لازم به سر منزل مقصود برسد. قيام عاشورا رهبري تمام جهان و همساز كردن حركت مسلمانان است.

خاموشي در ادامه به اهميت رهبري اشاره كرد و يادآور شد: در زمان معاويه ( لعنت الله عليه ) كارهاي مطابق با اسلام و ظاهر آن انجام مي شد، اما در برخي مساجد به امام اول شيعيان لعن مي كردند. توقع ما از هيات هاي مذهبي جذب جوانان به وسيله صحبت كردن درباره حكمت و عمق اين واقعه انسان سازاست. اينكه چرا امام حسين (ع) شهيد شد و خواست خداوند در اين زمينه بر چه مبنايي بوده است. باز شدن راه كربلا و زيارت مزار آن بزرگواران بسيار خوب است اما بايد دعا كنيم مرجعيت شيعي و اسلامي بر اين كشور حاكم شود.

وي در ادامه افزود: پيام عاشورا اين است كه حكومت اسلامي خود را حفظ كنيد. به سادگي نبايد از اين قضايا دور شد. همين مساله باعث مي شود كه شهيد مرتضي مطهري بانگ بردارد كه شمر زمان خود را بشناسيد، حسين (ع) زمان و يزيد زمان خود را بشناسيد.

رييس سازمان تبليغات اسلامي به مردمي بودن اين حركت اشاره كرد و گفت: اين طرح و اجراي آن از سوي مردم خواسته شده و به وسيله خود آنها هم به اجرا در مي آيد. ما در اين زمينه مديريت كار يعني هدايت، نظارت و ارشاد را برعهده داريم و در اين زمينه نيازمند نقد و نظرات مردم هستيم.