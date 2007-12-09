عمده مقالات شیمی تنها تمرین تحقیق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد یلپانی شب گذشته در همایش ارتباط پیشرفت علمی جامعه و نمایه سازی بین المللی مقالات افزود: من هیچ گونه سازگاری با عدد وار نگاه کردن به نتایج فعالیتهای پژوهشی در زمینه شیمی ندارم.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس شیمی در سالهای پیش از انقلاب با ارائه مقاله از سوی 50 نفر از متخصصان شیمی در مشهد گفت: در آن سالها تصور می کردیم که فعالیت مهمی انجام داده ایم اما خوشبختانه امروزه با تعداد بیش از 7 هزار مقاله تنها در علم شیمی مواجهیم.

یلپانی اضافه کرد: با وجود این تعداد از مقالات در زمینه شیمی، باید ارتباط محتوایی میان این مقالات با نیازهای روز جامعه مورد جستجو قرار گیرد.

این استاد شیمی یادآور شد: این موضوع که عمده مجلات علمی دنیا به چاپ مقالاتی می پردازند که کمتر به نوآوری پرداخته است، در اروپا نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر این نکته تأکید شده که تکراری بودن برخی مقالات و توجه نکردن به نوآوری در حال همه گیری در میان مقالات است.

وی با اشاره به یکی از مقالاتی که در زمینه جذب فارغ التحصیلان رشته شیمی به چاپ رسیده است، خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده در این مقاله، از میان 431 فارغ التحصیل دوره دکتری شیمی در ایران کمتر از 70 درصد این افراد در دانشگاهها جذب شده اند و در واقع شبیه سازی دوباره اساتید خود بوده اند و بخش عمده ای از 30 درصد باقیمانده نیز جذب دوره های فوق دکتری در دانشگاههای خارج از کشور شده اند.

یلپانی افزود: متاسفانه شرایط به گونه ای است که این افراد بیشتر به جای بازگشت به کشور پس از تحصیل، به دنبال فرصتهای شغلی در آن کشورها می روند و نشانی از جذب آنها در روند تولیدات کشور نیست.