ضیافت خانوادگی جهادگران جامعه تبلیغی تربت جام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر علی پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام شامگاه پنجشنبه در ضیافت خانوادگی جهادگران جامعه تبلیغی اظهار کرد: هدف از برگزاری این ضیافت خانوادگی تقدیر از تلاش‌های جهادی مبلغین شهرستان تربت جام به ویژه برگزاری اعتکاف باشکوه و همچنین تشریح و تبیین ادامه عملیات‌های پیش رو از جمله فصل بندگی، مهرواره بانور، جهاد تبیین با محوریت انتخابات است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام ادامه داد: همچنین ایجاد روحیه نشاط اجتماعی، انتقال تجارب، تبیین و تشریح عملیات‌های تبلیغی و رسیدن به گفتمان و فهم مشترک و تقدیر از شاخصین خانواده تبلیغی تربت جام از دیگر اهداف برگزاری این دورهمی خانوادگی است.