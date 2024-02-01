افزایش ۷۲ درصدی دفاتر اسناد رسمی استان یزد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک استان یزد، محسن صحرایی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری درصدد جذب ۹ هزار و ۵۰۰ سردفتر اسناد رسمی است که این امر با احتساب اینکه هر دفترخانه یک دفتریار و حداقل یک کارمند داشته باشد، زمینه اشتغال بیش از ۳۸ هزار نفر از تحصیل‌کردگان را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص است تا از این طریق بهداشت حقوقی در جامعه حاکم شود که این مهم با تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود.

معاون اداره کل ثبت اسناد یزد افزود: از سوی دیگر طرح الزام به ثبت سند رسمی که مراحل نهایی تصویب خود را سپری می کند، عزم قانونگذار را در ارزش و جایگاه سند رسمی مشخص می کند تا با تنظیم سند رسمی در روابط حقوقی اشخاص شاهد کاهش اختلافات و کاهش پرونده های قضایی باشیم.

صحرایی عنوان کرد: در این راستا و توجه به اشتغالزایی جوانان، دفاتر اسناد رسمی استان یزد با جذب سران دفاتر جدید بر اساس آزمون برگزار شده، از ۱۲۸ دفتر در سال جاری به ۲۲۰ دفترخانه افزایش می یابد.

به گفته وی، همچنین در راستای الکترونیکی شدن اسناد و اجرای دولت الکترونیک، از ابتدای امسال تا نیمه دی ماه بالغ بر ۲۳۰ هزار سند رسمی در ۱۲۸ دفترخانه اسناد رسمی استان تنظیم شده که از این تعداد حدود ۱۳۶ هزار سند وکالت بوده است.