به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب پنج شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های فرهنگی - ترویجی کتابخانه های عمومی در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: به مناسبت ایام الله دهه فجر و جشن ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب، بیش از ۲۷۰ برنامه فرهنگی - ترویجی در ۶۷ کتابخانه عمومی سراسر استان بوشهر برگزار می‌شود.

حیدر راهب با بیان اینکه از مجموع این برنامه‌ها، ۱۵ برنامه به صورت شاخص و ۲۶۲ برنامه نیز در سطح کتابخانه ای اجرا می‌شود، هدف از برگزاری این برنامه‌ها را تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و اثرگذاری مثبت در بین جامعه به خصوص نسل جوان، ترویج و تفهیم ابعاد انقلاب و ایجاد نشاط اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: ایام الله دهه فجر فرصتی مناسب برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و ترویج گفتمان و معارف آن است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با بیان اینکه این برنامه‌ها برای پاسداشت روزهای امیدبخش پیروزی انقلاب اسلامی و یادآوری خاطره ایثار، همدلی، اتحاد، وحدت، مقاومت و در نهایت پیروزی مقتدرانه ملت سربلند ایران اسلامی برپا می‌شود، تصریح کرد: نشست کتاب خوان تخصصی ویژه انقلاب، مسابقه کتابخوانی، مسابقه داستان نویسی، عکاسی، نقاشی و روزنامه دیواری، برگزاری جشن، نمایشگاه و بازنمایی کتب موضوعی، نشست‌های کتاب خوان دانش آموزی، کارگاه نقاشی و کاردستی، قصه گویی، نشست روشنگری، نمایش صحنه‌ای و نمایش عروسکی، معرفی کتاب مجازی و تولید محتوا، نشست‌های مطالعاتی و جمع خوانی، محافل ادبی و شعر خوانی، نقد و بررسی کتاب، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا و آذین بندی و فضاسازی کتابخانه های استان از برنامه‌های شاخص این دهه در سطح کتابخانه ها خواهد بود.

راهب همچنین از اجرای طرح عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب‌های امانتی از ۱۲ بهمن لغایت ۲۲ بهمن ماه خب رداد و خاطرنشان کرد: در این ایام میزبان علاقمندان به عضویت در کتابخانه ها خواهیم بود.