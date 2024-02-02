به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پنج شنبه شب در یادواره شهید سید مرتضی حسین زاده در گلزار شهدای گناوه اظهار داشت: در بیانیه گام دوم رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که شعارهای اساسی انقلاب حفظ شده است و این شعارهای اساسی استقلال، آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، عقلانیت، عزت و اخوت و برادری و وحدت بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: اکنون که در آستانه رویداد مهم سیاسی انتخابات قرار داریم یک بار دیگر باید نشان دهیم که با همان روحیه دهه اول انقلاب در صحنه هستیم و از ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های شهدا دفاع کرده و به همه قدرت‌های جهان نیز نشان خواهیم داد که ما یکپارچه و منسجم هستیم و از جبهه مقاومت هم دفاع می‌کنیم.

حسینی با بیان اینکه این مجالس و یادواره شهدا فرصت خوبی است تا با شهدا هم پیمان شده و میثاق ببندیم که راه آنها را ادامه دهیم، افزود: اگر شهدا امروز در میان ما بودند در مشارکت در انتخابات و ترغیب دیگران به این معروف و عمل صالح عمل می‌کردند و ما هم باید اینگونه باشم.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها در حالی که سه نفر کشته داده‌اند جار و جنجال در جهان به راه انداخته‌اند و مردم را تهدید می‌کنند اما در برابر کشتار مردم فلسطین سکوت کرده‌اند و این سوال را مطرح می‌کنند که مگر آنها بشر نیستند.

وی گفت: آمریکا و صهیونیست با جنایاتی که در غزه انجام داده‌اند وجدان بشری را بیدار و ماهیت پلید خود را روشن کردند و حتی در دانشگاه هاروارد که کادر و نیرو برای حکومت و مدیریت‌ها و مناصب مهم در آمریکا تربیت می‌کند اعتراض‌ها به این رفتارهای خشونت بار و قساوت قلبی که در آنجا وجود دارد و هیچ توجیه منطقی ندارد به وجود آمده است.

وی گفت: این سخن امام راحل بود که از ابتدای حرکت انقلاب و قیام خود در دهه چهل علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و شاه که مزدور آنها بود، مطرح می‌کردند و برخی از افراد آن را درک نمی‌کردند و برخی افراد امروز فهمیدند که آن نگاه نافذ امام بود و ماهیت واقعی آنها را تشخیص داد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: کسانی که فکر می‌کردند با مذاکره، گفت و گو و سازش و کوتاه آمدن می‌شود آنها را همراه کرد امروز می‌بینیم که چه منطق نادرستی داشته‌اند.

وی از جمله آثار انقلاب اسلامی را شکل‌گیری جبهه مقاومت با الهام از روحیه ملت ایران دانست و گفت: امروز مردم فلسطین متوجه این موضوع شده‌اند و به هیچ عنوان حاضر به کوتاه آمدن نیستند چون دیده و تجربه کردند و عبرت گرفته و آموخته‌اند که مانند ملت ایران و فرزندان شهید این ملت باید بایستند و مقاومت کنند و همانند امام حسین (ع) در مقابل زورگویان و قدرتمندان جهان ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه منطق انقلاب اسلامی طی چهل و پنج سال عمر انقلاب اسلامی حفظ شده است افزود: درایت و حکمت امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب و بصیرت و مقاومت ملت ایران سبب شده که نه تنها انقلاب اسلامی استمرار پیدا کند بلکه روحیه و فرهنگ انقلابی ملت ایران در منطقه و نقاط مختلف جهان تسری پیدا کند.

حسینی گفت: این منطق پیروز خواهد شد و ما این را نشان دادیم و در چهل و پنج سال پرچم انقلاب را علیرغم همه سختی‌ها و مشکلاتی، جنگ تحمیلی و ناملایمتی ها برافراشته نگه داشته‌ایم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: گذشت زمان کاری کرده که امروز جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه ایستاده و مقاومت می‌کنند و آغازگر یک هجمه به هیمنه رژیم صهیونیستی هستند و طوفان الاقصی برپا کردند که به هیچ وجه قابل ترمیم نخواهد بود همه فهمیدند که اسرائیل شکست پذیر است.

وی ادامه داد: امروز شرایط کشور ما بسیار بهتر از روزهای ابتدای انقلاب است و روز به روز نیز بهتر خواهد شد و اگر در ابتدای انقلاب اسلامی نیروهای نخبه، متخصص و زبده نداشتیم یا تعداد کمی داشتیم امروز فرزندان ملت ایران به مرحله‌ای رسیدند که کارهای بزرگی انجام می‌دهند.

تلاش بی وقفه دولت برای گره گشایی از مشکلات کشور

حسینی بیان اینکه دولت مردمی با تمام توان و بی‌وقفه مشغول خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور است، گفت: به عنوان عضوی از دولت از نزدیک شاهد هستم رئیس جمهور و اعضای دولت شبانه روز در حال تلاش هستند و طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در حال آغاز یا بهره برداری است.

وی گفت: ناترازی در سوخت، آب و برق و غیره باید برطرف شود و این فرمان رهبری است و ما به عنوان کسانی که به ولایتمداری افتخار می‌کنیم باید این دستورات را اجرا کنیم و کوتاهی و تعلل هیچ معنا و مفهومی ندارد و بر همین اساس در ۲ و سال نیم گذشته گام‌های بلندی بر داشته شده است.

وی گفت: همه کارهایی که نیاز و مسائل کشور بوده است یکی پس از دیگری با همکاری مجلس و نهادهای انقلابی در حال انجام است و کارهای بزرگی در کشور انجام می‌شود.

انتخابات در کشور؛ راه انتخاب بهترین‌ها و باعث رشد و بالندگی

وی با بیان اینکه انتخابات راه انتخاب بهترین‌ها و چرخش نخبگان است، گفت: انتخابات باعث رشد و بالندگی و افزایش دقت مردم و تصحیح گذشته می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: عده‌ای مطرح می‌کنند که انتخابات رقابتی نیست، چگونه رقابتی نیست در حالی که برای هر کرسی ۴۵ نفر داوطلب هستند.

حسینی بیان کرد: انتخابات یازدهم اسفند ماه، انتخاباتی رقابتی و جدی خواهد بود و با کمک مردم انتخابات سالم و امنیت آن نیز برقرار خواهد بود و بار دیگر انسجام مردم را به رخ جهانیان خواهیم کشید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: رهبری فرمودند هر کس مخاطب دارد باید مردم را برای حضور در انتخابات تشویق کند و امام راحل فرمودند و در وصیت نامه خود نیز نوشته‌اند که در همه انتخابات حضور داشته باشید.

وی با تاکید بر اینکه دولت در همه حوزه‌ها در حال کار و فعالیت است گفت: در سیاست خارجه اگر غربی‌ها به دنبال منزوی کردن کشور ما بودند تا کشور ما را تحریم و نتواند تبادل تجاری داشته باشد و در گذشته نیز برخی این را پذیرفته بودند اما دولت سیزدهم نشان داد که می‌توان بر پایه مبانی اعتقادی، اصول و ارزش‌های خود بایستیم و کار را پیش ببریم.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی گفت: تعامل گسترده با همسایگان، عضویت در پیمان‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله دستاوردهای دولت مردمی در ۳۰ ماه گذشته است.

وی ادمه داد: در زمینه تجارت، کشاورزی و صنعت و حوزه‌های گوناگون اقدامات خوبی از سوی دولت در کشور در حال انجام است که همه این مواد مایه امیدواری است.

احیا ۷ هزار واحد راکد در کشور در دولت سیزدهم

حسینی با اشاره به اهمیت راه اندازی بخش احیا واحدهای راکد اقتصادی درنهاد ریاست جمهوری گفت: بر اساس آخرین گزارش احیا واحدهای راکد به هفت هزار واحد رسیده و این واحدهای تولیدی در کشور که به دلیل مشکلات مدیریتی و نقدینگی راکد شده بودند یکی پس از دیگری احیا شده و به چرخه تولید برگشته‌اند.

وی با بیان اینکه کشور ما در جنگ اقتصادی نیز قرار دارد، گفت: منابع کشور به گونه‌ای است بر همه این توطئه‌ها غلبه خواهیم کرد و دشمنان نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند اما می‌طلبد که همه با هم متحد باشند.

مردم سالاری واقعی در جمهوری اسلامی

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: در ابتدای انقلاب اسلامی که یک حرکت مردمی بود امام فرمودند که مردم باید در همه مسائل در صحنه باشند و این جمهوری اسلامی یک موضوع صوری و نمایشی نیست.

حسینی بیان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی، جمهوری و مردم سالاری به معنای واقعی وجود دارد و مردم نقش اصلی را ایفا می‌کنند و مسئولان نیز تلاش کرده‌اند که انتخابات به بهترین وجه برگزار شد، گفت: در نظام اسلامی مردم سالاری واقعی وجود دارد که البته موازین شرعی جمهوریت و اسلامیت نیز در کنار آن وجود دارد و رهبری از هردو صیانت و مراقبت می‌کند.

وی بیان کرد: آنچه تا کنون در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مهم بوده نظر و خواست مردم بوده است و در آینده نیز همین گونه خواهد بود و این باعث دلگرمی مردم است و اگر دولت و رئیس جمهوری انتخاب شود که کم کاری داشته انتخاب خود مردم بوده است و اگر انتخاب احسن و نیکو انجام شود نتایج آن در عرصه‌ها و مسائل مختلف به خود مردم بر خواهد گشت.

جایگاه رفیع مجلس در نظام اسلامی

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در کشور از ساختار مهم و جایگاه رفیعی برخوردار است گفت: برخلاف برخی کشورها که رئیس جمهور می‌تواند مجلس را منحل و یا مصوبات آن را وتو کند در جمهوری اسلامی برای قوه مقننه جایگاه رفیع و ساختار مهمی در نظر گرفته شده و مجلس در کشور ما یکی از پرکارترین مجالس جهان است و بیشترین نقش را دارد.

وی با بیان اینکه بازتاب جهانی حضور مردم در انتخابات بسیار معنادار خواهد بود گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف برای کشور امنیت آور و باعث بازدارندگی در برابر توطئه‌ها و هجمه‌ها خواهد شد و باید با همان روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و احساس مسئولیت در انتخابات حضور یافت.