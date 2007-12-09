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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

نوذری:

سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی به 120 لیتر افزایش می یابد

سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی به 120 لیتر افزایش می یابد

وزیر نفت از ارائه پیشنهاد افزایش سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی از 100 لیتر به 120 لیتر خبرداد و گفت: این پیشنهاد در حال نهایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری صبح امروز در حاشیه همایش بین‌ المللی تحولات ژئوپلوتیک انرژی ونقش گاز طبیعی در جمع خبرنگاران گفت: سهمیه خودروهای شخصی به 120 لیتر در ماه افزایش یافت که به این ترتیب 20 لیتر به سهمیه قبلی در ماه اضافه می شود. البته این پیشنهاد مطرح شده و در حال نهایی شدن است.

وزیر نفت افزود: احتمال کاهش سهمیه خودروهای دوگانه سوز نیز وجود دارد که هنوز میزان دقیق آن تعیین نشده است.

وی تصریح کرد: سهمیه ‌بندی بنزین و نقاط قوت و ضعف پروژه در حال بررسی است که بر این اساس تلاش ما بر این است تا با برگزاری نشستهای متعدد نقاط قوت و ضعف این پروژه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

 

کد مطلب 601176

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