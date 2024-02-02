باید میراث دار انقلاب و حامی مردم باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پارسایی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) خراسان رضوی، اهداف تربیتی، فرهنگی و سیاسی، بالندگی نیروهای جوان و اهمیت به رویشهای انقلاب را از جمله چشم اندازهای تشکیل این شورا عنوان کرد.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه احزاب سیاسی باید متعهد به قوانین و اخلاقیات باشند، گفت: رسالت ما این است که میراثدار ارزشهای انقلاب باشیم و نه میراثخوار انقلاب اسلامی. همه باید در راستای کمک به مردم و نه برای جناح و ائتلاف خود حرکت کنیم.
وی در خصوص تعیین افراد مورد نظر ائتلاف برای حمایت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: از جمع نامزدهای انتخابات مجلس در مشهد ۲۳۲ نفر رزومه خود را در اختیار شورای ائتلاف قرار دادهاند که از جمع این افراد و پس از بررسی، تعداد ۵۰ نفر در مرحله نخست و با توجه به ملاکهای اولیه گزینش خواهند شد.
پارسایی افزود: پس از آن، این افراد به مصاحبه حضوری دعوت شده و پاسخگوی پرسشهای اعضای منتخب شورای ائتلاف خواهند بود و در نهایت ۱۵ نفر به مرحله بررسی نهایی راه خواهند یافت.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: مجمع ائتلاف از بین این ۱۵ نفر به انضمام نمایندگان حاضر مشهد در مجلس شورای اسلامی، در نهایت ۵ نفر را به عنوان نامزدهای ائتلاف معرفی خواهد کرد. فرآیند تعیین نامزدها در شهرستانها نیز با ضوابط شورا انجام میشود و در صورتی هم که اعتراضی به این انتخاب وجود داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نظر شما