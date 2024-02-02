برف روبی از ۶۰۰کیلومتر باند در استان کرمانشاه/بارش برف ادامه دارد

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش برف در استان کرمانشاه و هشدار هواشناسی شب گذشته نیروهای راهداری استان کرمانشاه در آماده باش کامل بودند.

وی افزود: بر اثر بارش برف شب گذشته ۵۵ دستگاه ماشین آلات برف روبی در استان مورد استفاده قرار گرفت.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در همین راستا ۸۶ نیروی انسانی نیز به خدمت‌رسانی به مردم در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه مشغول بودند.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰۰ کیلومتر باند شب گذشته در استان کرمانشاه عملیات برف روبی انجام شد.

کهریزی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵۰ تن نیز شن و نمک مورد استفاده قرار گرفته است.

وی یادآور شد: ریزش برداری از ۱۲ مقطع نیز شب گذشته انجام گرفته است.

سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه گزارش بارش برف را در

شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث، سنقر، کنگاور، صحنه، دالاهو، هرسین، کرمانشاه اعلام کرد و گفت: بارش باران نیز فقط در شهرستان‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب گزارش شده است.