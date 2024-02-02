انتخابات تضمین کننده استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی مفرد ظهر جمعه در نشست هماهنگی هیئت نظارت و اجرایی انتخابات بخش آب‌پخش با بیان اهمیت برگزاری انتخابات عنوان کرد: انتخابات یکی از ارکان تضمین کننده استقلال در همه کشورهای دنیا است.

بخشدار آب‌پخش افزود: حمایت داخلی از یک نظام سیاسی، زمینه کاهش وابستگی خارجی را فراهم می‌کند و به هر میزان که پشتوانه داخلی یک نظام سیاسی بیشتر باشد، امکان به خطر افتادن استقلال کشور نیز کمتر خواهد بود.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات بخش آب‌پخش افزود: به هر میزان که انتخابات در یک کشور پرشورتر و باشکوه‌تر برگزار شود، پایه‌های نظام سیاسی نیز مستحکم‌تر خواهد بود و از این جهت همه ما مکلف به دعوت مردم برای حضور حداکثری در انتخابات پیش‌رو هستیم.

سرپرست بخشداری آب‌پخش در پایان با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند اظهار کرد: تمام امکانات و اختیارات دولت سیزدهم در شهرستان دشتستان و بخش آب‌پخش برای برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی بکار گیری خواهد شد.

وی بیان کرد: رعایت اصل بی‌طرفی عوامل برگزار کننده انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خط قرمز دولت است.