فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی و مرکزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان؛ امروز با فعالیت سامانه بارشی در استان، بویژه در مناطق شرقی و مناطق مرکزی، رگبار باران و رعدوبرق و افزایش لحظه‌ای سرعت باد و احتمال تگرگ پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود از تردد در حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات بویژه در شرق استان اجتناب شود.

طی ساعات صبح تا ظهر دریای عمان و شرق تنگه هرمز با وزش باد شدید جنوب شرقی و سواحل و جزایر غربی استان با وزش بادهای شدید شمال غربی مواج خواهد شد.

از ساعات بعد از ظهر تا اواسط هفته آینده مناطق دریایی استان با وزش باد شدید جنوب غربی – شمال غربی مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج گاهی به بیش از ۲ متر خواهد رسید.

توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک اجتناب شود و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها صورت بپذیرد.

ساعات بعدازظهر از فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی استان کاسته می‌شود و اوایل وقت شنبه نیز سامانه بارشی از استان خوارج خواهد شد.



از لحاظ دمایی، از فردا شنبه کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.