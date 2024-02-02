فعالیت سامانه بارشی در نیمه شرقی و مرکزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام اداره کل هواشناسی هرمزگان؛ امروز با فعالیت سامانه بارشی در استان، بویژه در مناطق شرقی و مناطق مرکزی، رگبار باران و رعدوبرق و افزایش لحظهای سرعت باد و احتمال تگرگ پیش بینی میشود.
توصیه میشود از تردد در حاشیه رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات بویژه در شرق استان اجتناب شود.
طی ساعات صبح تا ظهر دریای عمان و شرق تنگه هرمز با وزش باد شدید جنوب شرقی و سواحل و جزایر غربی استان با وزش بادهای شدید شمال غربی مواج خواهد شد.
از ساعات بعد از ظهر تا اواسط هفته آینده مناطق دریایی استان با وزش باد شدید جنوب غربی – شمال غربی مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج گاهی به بیش از ۲ متر خواهد رسید.
توصیه میشود از تردد شناورهای سبک اجتناب شود و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها صورت بپذیرد.
ساعات بعدازظهر از فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی استان کاسته میشود و اوایل وقت شنبه نیز سامانه بارشی از استان خوارج خواهد شد.
از لحاظ دمایی، از فردا شنبه کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.
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