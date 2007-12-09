تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل / مذاکره با آمریکا ژانویه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: این قعطنامه با عنوان پیگیری تعهدات خلاء سلاح هسته ای که در کنفرانس های سال 1995 و 2000 اعضای ان پی تی، مورد توافق قرار گرفته بود تصویب شد و رشد آرا در آن نشان دهنده تغییرات خوبی در سال جاری بوده است.

حسینی همچنین از سفر منوچهر متکی طی فردا به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس دیپلماسی پیشگیرانه و همکاری های بین المللی خبر داد و گفت: در این نشست از سازمان کنفرانس اسلامی و سایر سازمان های منطقه ای، مقامات مختلف شرکت خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا نیز اظهار داشت: پیشنهادی که ما اخیرا از سوی مقامات عراقی دریافت کرده ایم برگزاری دور آتی این گفتگوها در اوایل ژانویه بوده که البته زمان و سطح این دور از گفتگوها در دست مطالعه قرار دارد.

در بخش دیگری از این نشست خبری از حسینی درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه سعیدجلیلی در مذاکراتش با خاویر سولانا تعهدات لاریجانی به غرب در موضوع هسته ای را بی اعتبار خوانده است، سئوال شد که وی در پاسخ تاکید کرد: سیاست های جمهوری اسلامی درمباحثی چون هسته ای، سیاست هایی اصولی بوده و این موضوع در دیدار آقای جلیلی با سولانا هم مورد تاکید قرار گرفت.

حسینی ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص افزود: این مطلب اساسا صحت ندارد و بلکه به عکس این طرف مقابل بوده که در این جلسه و حین مذاکرات مخالفت صریح خود را با ایده هایی که قبلا در این جلسات اعلام شده بود مطرح کرده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت صریح سولانا با ایده های لاریجانی در بحث هسته ای چشم انداز آتی مذاکرات هسته ای چگونه خواهد بود؟ گفت: ما گفتگوها را همچنان مورد توجه قرار داده و می دهیم و آمادگی داریم تا پیرامون مسائل وموضوعات مختلف مورد توافق از جمله بحث هسته ای گفتگو کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: سفر دکتر احمدی نژاد به ترکیه در دستور کار قرار دارد اما زمان آن مشخص نیست ورایزنی های مربوط به آن همچنان صورت می گیرد.

حسینی خبر دستگیری دو توریست ژاپنی به جرم جاسوسی را نیز که از سوی نشریه صبح صادق منتشر شده بود، تکذیب کرد.

وی در خصوص زمان سفر منوچهر متکی به مسکو نیز گفت: این سفر در پایان همین هفته انجام می شود و برای آن چند موافقتنامه و یادداشت تفاهم در حال تنظیم است.

