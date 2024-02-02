تمامی محورهای ارتباطی ایلام باز هستند

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش نزولات آسمانی، محورهای مواصلاتی استان به شدت لغزنده است و مه گرفتگی و محدودیت دید در محورهای استان به ویژه گردنه‌های کبیرکوه و قلندر وجود دارد.

وی افزود: به رانندگان توصیه می‌شود از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم با رعایت نکات ایمنی، و اطمینان از سلامت خودرو و داشتن تجهیزات زمستانه همچون زنجیر چرخ و غیره و رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را مد نظر داشته باشند.

سرهنگ کهزادی در پایان بیان داشت: کلیه محورهای استان تردد باز است واز رانندگان درخواست کرد که برای تردد در محورهای بین شهری بایستی حتماً زنجیر چرخ را همراه داشته باشند تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند.