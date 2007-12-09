حوزه علمیه از امتیازات دولتی برای ارتقای پژوهش محروم است

صفر علی فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر حوزه علمیه از مزایای مادی برخی از مصوبات قانونی بی بهره مانده که امید است با سیاستگذاریهای جدید تغییراتی در روند اصلاح قوانین صورت گیرد.

مدیر پژوهش حوزه علمیه خراسان با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش از دیدگاه اسلام اظهار داشت: حاصل پژوهش های دینی کسب علم و معرفت نسبت به دین خواهد بود که این معرفت در تولید علم در عرصه اندیشه و دانش نقش بسزایی دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی اگر ابزار تحقیق و پژوهش نیز به راحتی در اختیار افراد قرار نداشته باشد اما به دلیل کسب معرفت بیشتر همه محققین در این عرصه گام بر می دارند.

مدیر پژوهش حوزه علمیه خراسان با اشاره به ضرورت حمایت از پژوهشگران اظهار داشت: با توجه به اینکه پژوهشگران حوزه علمیه خراسان را طلاب و روحانیون در سطوح یک تا چهار اساتید و مشاهیر تشکیل می دهند و حوزه علمیه از منظر دینی به پژوهش می نگرد و نگاه مادی در آن وجود ندارد اما این مساله دلیلی بر توجه به عملکرد پژوهشگران نیست زیرا که می توان با فراهم آوردن امکانات عملی کردن نتیجه پژوهش های این افراد بزرگترین حمایت را از آنان به عمل آورد.

وی در خصوص کاربردی کردن نتیجه تحقیقات گفت: در حال حاضر موسسات علمی - پژوهشی متعددی در سراسر کشور تاسیس شده که به کاربردی کردن پژوهش ها و تحقیقات مختلف می پردازد اما آنچه ممکن است اینکه به دلیل نبود تصدی حوزه علمیه برای کاربردی نمودن پژوهش ها، اقدامات صورت گرفته در خور شان نباشد.



