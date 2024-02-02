روند کاهش محسوس دما و یخبندان فراگیر در البرز تا دوشنبه

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای استان البرز با محوریت کرج گفت: مطابق با هشدارهای هواشناسی سطح زرد و نارنجی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه بارشی تا عصر امروز جمعه در منطقه البرز مرکزی است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز افزود: به موجب آن بارش برف و در بعضی ساعات بارش باران، روند کاهش محسوس دما و یخبندان فراگیر تا روز دوشنبه هفته آینده در استان البرز و در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی سقوط بهمن و ریزش سنگ و لغزندگی سطح جاده مورد انتظار است.

بهاروند احمدی بیان کرد: امروز جمعه آسمان ابری همراه با مه آلودگی و یخبندان، بارش برف و باران و کاهش محسوس دماست و برای فردا شنبه آسمانی صاف همراه با مه آلودگی در صبح، کاهش محسوس دما، یخبندان و سقوط بهمن در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی ضمن پیش بینی آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه به مه رقیق، کاهش محسوس دما، یخبندان و سقوط بهمن در ارتفاعات از وجود مخاطره رگبار پراکنده و کولاک برف، انباشت برف، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش محسوس دما در استان به ویژه ارتفاعات و جاده‌ها خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز سقوط بهمن و ریزش سنگ، اختلال در ترددهای شهری و بین شهری، کاهش دید و لغزندگی در سطح جاده‌ها را اثرات این مخاطره دانست و بر ضرورت خودداری مسافران از تردد در جاده‌های کوهستانی به دلیل خطر سقوط بهمن و ریزش سنگ تاکید کرد.