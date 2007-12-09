مجوز هیئت وزیران برای شروع اکتشاف نفت در دشت مغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران وزارت نفت را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری وبا رعایت مقررات قانونی نسبت به شروع اکتشافات نفت مغان در سال 1387 اقدام نماید.

همچنین، واگذاری حق استفاده سه هزار متر مربع باقیمانده از اراضی متعلق به وزارت نفت در شهر خلخال به منظور توسعه مصلای این شهر، احداث خط لوله انتقال سوخت مایع از محل انبار نفت تا نیروگاه سیکل ترکیبی مصوب، گازرسانی به 124 روستا پس از تامین منابع مالی با اولویت روستای گلستان، احداث شش جایگاه CNG جدید در مراکز شهری استان و اختصاص مبلغ 24 میلیارد ریال جهت احداث هشت سالن ورزشی تخصصی با توافق استانداری نیز از دیگر وظایف این وزارتخانه است.

بر این اساس، مکان احداث سالنها توسط استانداریها تعیین خواهد شد. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.