به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان اصفهان صبح جمعه با معرفی برگزیدگان برگزار شد. ریحانه شهبازی خبرنگار خبرگزاری مهر اصفهان نیز در بخش تیتر برگزیده رتبه سوم شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است؛

گزارش موضوعی

رتبه اول: زهرا فرجی با اثر «روزی که میدان امام جای سوزن انداختن نبود» از خبرگزاری ایمنا

رتبه دوم: زهره نصر با اثر «از لباس‌های خونی تا چکمه‌های گلی» از خبرگزاری ایمنا

رتبه سوم مشترک: مرضیه قاسمی با اثر «گره گشایی در خانه دوست» از خبرگزاری فارس و الهام قلیلی با اثر «قربانیان تاریخ تولد لاکچری» از خبرگزاری ایمنا

تیتر موضوعی

رتبه اول: فاطمه زمانی با اثر «دشنه بر قلب آویز» از خبرگزاری ایرنا

رتبه دوم مشترک: دریا قدرتی پور با اثر «وقتی معاش به مو بند می‌شود» از روزنامه نصف جهان و زهره سادات کاظمی با اثر «فکری به حال هزار نفسی که روزانه بریده می‌شود، بکنید» از پایگاه خبری مفتاح

رتبه سوم مشترک: ریحانه شهبازی با اثر «قوانین حمایتی جمعیت به مثابه مهر صد آفرین» از خبرگزاری مهر و فاطمه کاویانی با اثر «سندرم سیگارهای بی‌قرار در سریال‌های شبکه خانگی» از روزنامه اصفهان امروز

یادداشت موضوعی

رتبه اول: سید مهدی رضوی با اثر «اصفهان پیرتر می شود» از روزنامه اصفهان امروز

رتبه دوم: مریم قمریان با اثر «قصه آبان، قصه ایثار» از ماهنامه راهنامه

رتبه سوم: فاطمه رجب زاده با اثر «شهروند خبرنگاران دست برتر بازتاب رسانه ای» از روزنامه اصفهان زیبا

مصاحبه موضوعی

رتبه اول: زینب تاج‌الدین با اثر «شاهد اشک‌های حاج قاسم» از روزنامه اصفهان زیبا

رتبه دوم مشترک: عاطفه علیان با اثر «روایت جانباز دفاع مقدس از ۶۰۰ شهید اصفهان در یک عملیات» از خبرگزاری مهر و فاطمه مدح خوان با اثر «ایدئولوژی و منافع ملی؛ دو روی یک سکه؟» از خبرگزاری ایمنا

رتبه سوم: گلزار اسدی با اثر «حاج حسین گفت برویم بچه‌هایی را که آب برده، پیدا کنیم» از روزنامه اصفهان زیبا