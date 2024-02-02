به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار کرد: آتش سوزی مسافرخانه صبح جمعه اعلام و آتش نشانان از سه ایستگاه مجاور به محل حادثه در خیابان طبرسی جنوبی چهار اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد با بیان اینکه در این آتش سوزی ۶ نفر داخل مجموعه محبوس شده بودند، گفت: کانون آتش سوزی اتاق نگهبانی مسافرخانه بود که افراد محبوس شده با تلاش آتش نشانان به بیرون منتقل و آتش مهار شد.

وی با اشاره به حضور عوامل اورژانس در محل بیان کرد: آتش به سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

رضایی افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.