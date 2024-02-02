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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد:

آتش سوزی مسافرخانه‌ای در مشهد مهار شد

آتش سوزی مسافرخانه‌ای در مشهد مهار شد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش سوزی رخ داده در یک مسافرخانه این کلانشهر واقع در محدوده حرم رضوی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی اظهار کرد: آتش سوزی مسافرخانه صبح جمعه اعلام و آتش نشانان از سه ایستگاه مجاور به محل حادثه در خیابان طبرسی جنوبی چهار اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد با بیان اینکه در این آتش سوزی ۶ نفر داخل مجموعه محبوس شده بودند، گفت: کانون آتش سوزی اتاق نگهبانی مسافرخانه بود که افراد محبوس شده با تلاش آتش نشانان به بیرون منتقل و آتش مهار شد.

وی با اشاره به حضور عوامل اورژانس در محل بیان کرد: آتش به سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

رضایی افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6011922

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