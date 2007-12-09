رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه ای درباره میراث فرهنگی مراعا ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه علنی امروز رسیدگی به لایحه دو فوریتی استفساریه ماده 26 قانون مدنی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در بررسی این استفساریه ، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد جایگزین داد که این پیشنهاد اصل سئوال و پاسخ استفساریه را تغییر می داد و حداد عادل رئیس مجلس اعلام کرد که طبق آئین نامه نمی توان اصل سئوال را که از طرف دولت مطرح شده را تغییر داد.

علیرغم اینکه قربانی معتقد بود که تغییر سئوال هیچ منع آئین نامه ای ندارد اما حداد عادل درخواست کرد تا بررسی ایراد شورای نگهبان مراعا گذاشته شود.

رئیس مجلس از قربانی خواسیت تا به همراه کمیته حقوقی هیئت رئیسه ایراد شورای نگهبان را بررسی کنند .

وی تاکید کرد: طبق آئین نامه مجلس تغییر سئوال باید با موافقت سئوال کننده باشد و دولت باید طی نامه ای رسما اعلام کند موافق تغییر سئوال است یا نه؟