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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

آتش سوزی در بازار شب نجف‌آباد/۳۰ غرفه آسیب دید

آتش سوزی در بازار شب نجف‌آباد/۳۰ غرفه آسیب دید

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آتش‌سوزی در بازار شب نجف آباد خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه به مراکز امدادی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار شب نجف آباد کنار گلزار شهدا و در پارک هزار گل واقع شده است، تصریح کرد: اطفا این آتش سوزی طی ۲۰ دقیقه انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در گزارش اولیه ۳۰ غرفه آسیب دیده است، ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه هیچیک از غرفه‌های این بازار بیمه نبوده‌اند، اضافه کرد: ضروری است نسبت به بیمه اصناف و مراکز تجاری توجه بیشتری صورت گیرد.

کد مطلب 6012009

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