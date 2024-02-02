منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه به مراکز امدادی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار شب نجف آباد کنار گلزار شهدا و در پارک هزار گل واقع شده است، تصریح کرد: اطفا این آتش سوزی طی ۲۰ دقیقه انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در گزارش اولیه ۳۰ غرفه آسیب دیده است، ادامه داد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه هیچیک از غرفه‌های این بازار بیمه نبوده‌اند، اضافه کرد: ضروری است نسبت به بیمه اصناف و مراکز تجاری توجه بیشتری صورت گیرد.

