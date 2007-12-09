ایران بازیگر بسیار مهم منطقه است / مشکلات با انزوای ایران حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"شیخ حمد جاسم آل ثانی" نخست وزیر قطر از آمریکا خواست که به منظور دستیابی به راه حل مسالمت آمیز برای پرونده هسته ای ایران به گفتگو با این کشور روی آورد.

وی در برابر حاضران در کنفرانس امنیتی خلیج فارس که "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز در آن حضور داشت، تصریح کرد: درگیری نظامی با ایران، به نفع کشورهای منطقه نیست.

نخست وزیر قطر گفت : ما نمی توانیم از طریق به انزوا کشاندن ایران که بازیگر بسیار مهمی در منطقه به شمار می رود، مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی در عین حال اظهار داشت : بسیار مهم است که هیچ طرفی سعی نکند سلطه خود را در منطقه تحمیل کند.



"عبد الرحمان العطیه" دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز با تاکید بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران ، تاکید آژانس مبنی بر نبود مدرکی درباره نظامی بودن برنامه هسته ای ایران واعتراف سازمانهای اطلاعاتی آمریکا به صلح آمیز بودن این برنامه را نادیده گرفت و اظهار داشت : ما می خواهیم که بعد نظامی از برنامه هسته ای ایران دور شود و می خواهیم که بین این کشور و غرب گفتگو انجام شود و ما موافق درگیری و زد و خورد نیستیم.

وی افزود: آنچه که برای ما مهم است ایجاد راه حلهایی است که به افزایش امنیت و ثبات منجر شود. ما خواهان گفتگو به عنوان راه حل بحران میان ایران و آمریکا هستیم. وی در عین حال اظهار داشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به برقراری صلح و ثبات در منطقه تمایل دارند.

"توبی دودج" مشاور موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن که برپا کننده این کنفرانس است، نیز گفت: ایران به هر گونه عملیات نظامی واکنش نشان می دهد و این امر تمام منطقه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در اظهارنظری تحریک آمیز بر ضد ایران اظهارداشت : استراتژی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از سیاستهای آمریکا برای کنترل ایران بدون دخالت گزینه نظامی استوار است.

در همین راستا "موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی عراق نیز گفت: گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران بسیار ترغیب کننده است و ما معتقدیم این مسئله ایران را به میانه روی بسیار سوق خواهد داد.

"شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه"ولیعهد بحرین نیز در واکنش به ادعاهای واهی وزیر دفاع آمریکا که ایران و برنامه هسته ای صلح آمیز آن را خطری برای کشورهای منطقه دانسته بود،تاکید کرد: اسرائیل منطقه خاورمیانه را تهدید می کند.

وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 17 آذر در سخنان تحریک آمیز در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در بحرین، ضمن اینکه ایران را تهدیدی برای کل خاورمیانه خواند، خواستار همسو شدن کشورهای منطقه با فشارها و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه کشورمان شد.

رابرت گیتس درادامه اظهارات تحریک آمیز خود علیه جمهوری اسلامی ایران و با هدف بدبین کردن کشورهای عربی منطقه به کشورمان مدعی شد: تردیدی وجود ندارد که سیاستهای خارجی بی ثبات کننده آنها تهدیدی برای منافع آمریکا و منافع همه کشورهای خاورمیانه و منافع همه کشورهایی است که در محدوده موشکهای بالستیک ایران قرار دارند.

در چهارمین کنفرانس امنیتی خلیج فارس که توسط مؤسسه مطالعات راهبردی بین المللی لندن سازماندهی شده، نماینده ای از ایران شرکت نکرده است؛ در این کنفرانس بیش از 200 نفر از وزرا، مقامهای امنیتی و کارشناسان ضد تروریسم از حدود 50 کشور جهان شرکت دارند.

بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس است.